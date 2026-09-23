Người mua nhà tại Hà Nội đang đặt những tiêu chí nào lên bàn cân?

Với nhiều gia đình tại đô thị, giá trị của một căn nhà ngày càng được xem xét trong mối liên hệ với toàn bộ nhịp sống. Bên cạnh mức giá và diện tích, tính kết nối, môi trường giáo dục, hệ tiện ích cùng khoảng xanh đang trở thành những yếu tố có sức nặng, quyết định chất lượng sống lâu dài.

Nguồn cung tăng, tiêu chí lựa chọn khắt khe hơn

Thị trường căn hộ Hà Nội bước vào giai đoạn gia tăng nguồn cung rõ rệt. Theo CBRE, quý II có 8.590 căn hộ được mở bán mới, đưa tổng nguồn cung nửa đầu năm lên 16.600 căn - mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2020. Nguồn cung cả năm được dự báo đạt gần 39.000 căn, vượt mức hơn 37.000 căn từng ghi nhận vào năm 2019.

Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng không đồng nghĩa với khả năng tiếp cận nhà ở được mở rộng tương ứng, bởi phần lớn sản phẩm mới tập trung ở phân khúc giá cao. Theo đó, căn hộ có giá 80-110 triệu đồng/m2 chiếm 30%, nhóm trên 120 triệu đồng/m2 chiếm 35% tổng nguồn cung; thị trường không ghi nhận sản phẩm mới dưới 60 triệu đồng/m2.

Nguồn cung dồi dào hơn mở rộng dư địa so sánh cho người mua, song mặt bằng giá cao khiến mỗi quyết định vẫn là bài toán tài chính lớn. Vì thế, người mua ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng, đặt chi phí sở hữu trong tương quan với vị trí, chất lượng quy hoạch, hệ tiện ích trong dài hạn.

Dự án Rivea Residences gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng, có 4 tầng hầm. Ảnh phối cảnh.

Trong đó, khả năng liên kết thuận lợi với trung tâm, trường học liền kề, hệ tiện ích đa tầng cùng môi trường sống xanh là những yếu tố được nhiều gia đình Hà Nội ưu tiên. Dự án Rivea Residences thuộc khu phức hợp Rivea Hanoi tại Vĩnh Hưng được phát triển theo hướng đáp ứng đồng thời các mục tiêu này.

Kết nối linh hoạt cho mỗi lịch trình thêm chủ động

Giá trị của vị trí được cảm nhận rõ nhất qua những hành trình diễn ra hàng ngày. Quãng đường đi làm, đưa đón con hay gặp gỡ đối tác được rút ngắn giúp các thành viên chủ động hơn trong lịch trình.

Cư dân Rivea Residences có thể kết nối tới trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Bệnh viện Vinmec chỉ trong vòng 5 phút, tới Hồ Gươm khoảng 9 phút, tiếp cận Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong khoảng 10 phút. Tính liên kết thuận tiện được tạo nên nhờ việc gần kề trục Minh Khai - Nguyễn Khoái dẫn vào trung tâm, cầu Vĩnh Tuy mở hướng sang phía đông cùng các tuyến Vành đai 2 và Vành đai 2,5.

Mạng lưới này giúp cư dân linh hoạt lựa chọn lộ trình phù hợp với nhu cầu làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe hay gặp gỡ, giao thương, giảm sự phụ thuộc vào một tuyến đường duy nhất. Nhiều trường đại học, bệnh viện, trung tâm hành chính và thương mại lớn của thủ đô nhờ đó nằm trong bán kính di chuyển hợp lý từ dự án.

Trường Meyschool Đoàn Thị Điểm có tổng diện tích khoảng 9.488 m2. Ảnh phối cảnh.

Meyschool Đoàn Thị Điểm được quy hoạch trong nội khu Rivea Hanoi, giúp hành trình đưa đón con trẻ trở nên dễ dàng hơn. Nhờ đó, trẻ có thêm khoảng nghỉ ngơi, vui chơi sau giờ học, còn cha mẹ chủ động sắp xếp công việc.

Tiện ích toàn diện giúp nâng đỡ đời sống thường nhật

Hệ tiện ích giá trị không được đo bằng số lượng mà bởi mức độ phù hợp thực tế. Tại Rivea Residences, các chức năng làm việc, vận động, chăm sóc sức khỏe và giải trí được tổ chức trong nội khu, tạo nên trải nghiệm liền mạch.

Ngày mới có thể bắt đầu tại bể bơi bốn mùa dài 50 m ứng dụng công nghệ điện phân muối, phòng gym hoặc khu vực yoga. Không gian co-working đáp ứng xu hướng làm việc linh hoạt, trong khi Business Lounge dành cho những cuộc trao đổi, gặp gỡ cần sự riêng tư. Cuối ngày, sauna và jacuzzi mang đến khoảng nghỉ để cư dân tái tạo năng lượng sau những ngày bận rộn. Cùng với khu vui chơi trẻ em, phòng golf 3D, phòng chiếu phim private… tiếp tục mở rộng trải nghiệm tận hưởng cho cư dân.

Giữa nhịp sống đô thị đông đúc, chất lượng môi trường sống ngày càng có có ảnh hưởng rõ nét đến lựa chọn nhà ở. Tại Rivea Residences, triết lý “bất động sản tinh khiết” của MeyGroup được thể hiện qua sự giao hòa giữa kiến trúc lấy cảm hứng từ chuyển động của dòng nước với sự tư vấn thiết kế từ Aedas và hệ cảnh quan xanh do Belt Collins quy hoạch. Công trình đồng thời đáp ứng chứng chỉ EDGE, hướng tới sử dụng năng lượng hiệu quả và kiến tạo môi trường sống bền vững.

Vườn thiền, vườn yoga, khu đọc sách và các khoảng đệm xanh được bố trí xen giữa các tầng, kết nối căn hộ với không gian chung trong một hệ cảnh quan liền mạch.

Biểu tượng “Ngọc giữa dòng” cùng khuôn viên rộng rãi tạo điểm nhấn cho dự án. Ảnh phối cảnh.

Đối diện dự án là công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng khoảng 15 ha, cung cấp không gian đi bộ, vận động, thư giãn và tầm nhìn thoáng giữa đô thị.

Giá trị của một căn nhà còn nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu thay đổi của gia đình trong nhiều năm. Với hạ tầng kết nối, trường học, hệ tiện ích và không gian xanh được quy hoạch đồng bộ, Rivea Residences hướng tới môi trường sống thuận tiện, bền vững giữa Hà Nội.