Messi Cup 2026 quy tụ hàng loạt ông lớn bóng đá châu Âu

Messi Cup 2026 quy tụ nhiều đội bóng lớn.

Lionel Messi xác nhận Messi Cup sẽ trở lại năm 2026 với quy mô được mở rộng gấp đôi mùa đầu tiên. Giải đấu U16 do công ty 525 Rosario của siêu sao người Argentina tổ chức sẽ quy tụ nhiều học viện danh tiếng như Barcelona, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Ajax và River Plate.

Theo thông báo từ Inter Miami và Ban tổ chức, Messi Cup 2026 diễn ra từ ngày 25/10 đến 1/11 tại khu vực Miami - Fort Lauderdale, Mỹ. Các trận đấu được tổ chức tại những cơ sở của Inter Miami, trong đó có Inter Miami CF Stadium và Florida Blue Training Center.

Điểm đáng chú ý nhất ở phiên bản thứ hai là số lượng đội tham dự tăng từ 8 lên 16, với đại diện đến từ 9 quốc gia. Danh sách các đội U16 góp mặt gồm Inter Miami, Ajax, Inter Milan, Atletico Madrid, Benfica, Barcelona, Palmeiras, Arsenal, Newell's Old Boys, Flamengo, UE Cornellà, Manchester City, Boca Juniors, River Plate, Independiente del Valle và Chelsea.

Sự góp mặt của hàng loạt hệ thống đào tạo trẻ nổi tiếng tại châu Âu và Nam Mỹ giúp Messi Cup trở thành sân chơi đáng chú ý dành cho các tài năng trẻ. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ U16 được thi đấu trong môi trường quốc tế và đối đầu với những đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ hàng đầu.

Messi cho biết, mục tiêu của giải đấu không chỉ nằm ở việc cạnh tranh danh hiệu. Theo siêu sao Argentina, Messi Cup hướng tới việc giúp các cầu thủ trẻ tích lũy trải nghiệm quốc tế ngay trong giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển, đồng thời làm quen với những yêu cầu của bóng đá đỉnh cao.

Messi Cup lần đầu được tổ chức vào tháng 12/2025 với sự tham dự của Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter Milan, Newell's Old Boys, Atletico Madrid và Chelsea. Tám đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn trước khi bước vào các trận phân hạng và knock-out. Tổng cộng 18 trận diễn ra trong 6 ngày.

River Plate là đội đầu tiên đăng quang Messi Cup. Đại diện Argentina đánh bại Chelsea 3-1 ở bán kết trước khi vượt qua Atletico Madrid 2-0 trong trận chung kết ngày 14/12/2025. Tiền đạo trẻ Bruno Cabral ghi cả hai bàn giúp River Plate giành chức vô địch và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của giải.

So với mùa đầu tiên, Messi Cup 2026 không chỉ tăng gấp đôi số đội tham dự mà còn kéo dài từ 6 lên 8 ngày. Ban tổ chức hiện chưa công bố thể thức chia bảng, lịch thi đấu chi tiết cũng như cách phân bổ các trận đấu.

Người hâm mộ tại nhiều khu vực được dự kiến có thể theo dõi Messi Cup thông qua Disney+, ESPN+ và các kênh truyền hình thuộc hệ thống ESPN, tùy theo quyền phát sóng tại từng thị trường.

Với sự góp mặt của Barcelona, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Ajax cùng những học viện hàng đầu Nam Mỹ như River Plate, Boca Juniors, Palmeiras và Flamengo, Messi Cup 2026 được kỳ vọng sẽ nâng tầm giải đấu sau mùa ra mắt vào năm 2025.