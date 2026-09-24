Marc Klok: 'Khoảng cách với Việt Nam rất nhỏ'

Marc Klok từng đối đầu với tuyển Việt Nam.

Indonesia bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với kỳ vọng lớn hơn trước. Đội tuyển này sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, lực lượng dày hơn và được chờ đợi sẽ cạnh tranh danh hiệu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Marc Klok không xem sức ép ấy là gánh nặng. Theo anh, kỳ vọng ngày càng cao cho thấy vị thế của bóng đá Indonesia đã thay đổi.

"Vài năm trước, gần như không ai bên ngoài khu vực nói về Indonesia. Bây giờ, mỗi đợt tập trung đều đi cùng kỳ vọng. Với tôi, đó là một đặc ân", Klok nói.

Tiền vệ này cho rằng tiêu chuẩn mà các tuyển thủ Indonesia tự đặt ra còn cao hơn áp lực từ bên ngoài. Khi một đội bóng được kỳ vọng chiến thắng, cầu thủ phải học cách thích nghi với điều đó.

Việt Nam và Thái Lan vẫn có thứ Indonesia đang tìm kiếm

Khi được hỏi về tương quan giữa ba đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, Klok không cho rằng Indonesia đã tạo ra khoảng cách đáng kể về chất lượng cầu thủ.

"Xét từng cầu thủ, khoảng cách rất nhỏ, nhỏ hơn mọi người nghĩ", Klok chia sẻ.

Theo tiền vệ Indonesia, khác biệt nằm ở những chi tiết thường chỉ xuất hiện trong các trận đấu căng thẳng. Đó có thể là khả năng duy trì sự tập trung trong 10 phút cuối, đưa ra quyết định đúng khi tỷ số đang là 0-0 hay tiếp tục tuân thủ kế hoạch khi sức ép trên sân gia tăng.

Ở khía cạnh này, Klok đánh giá cao Việt Nam và Thái Lan. Hai đội đã duy trì sự ổn định trong nhiều năm, trong khi Indonesia vẫn đang hướng tới điều tương tự.

"Việt Nam và Thái Lan đã ổn định trong nhiều năm. Sự ổn định trước hết là vấn đề tâm lý rồi mới đến chiến thuật. Đó là thứ chúng tôi đang theo đuổi", anh nhận xét.

FIFA ASEAN Cup là thử thách lớn với HLV John Herdman của Indonesia.

Theo Klok, bài toán của Indonesia hiện không còn đơn thuần nằm ở chất lượng cá nhân. Đội tuyển có nhiều cầu thủ thi đấu thường xuyên ở nước ngoài, nhưng điều khó hơn là tạo ra sự ăn ý khi thời gian tập trung không nhiều.

Klok cho rằng sự thấu hiểu giữa các cầu thủ là thứ không thể mua được. Một tập thể tốt phải biết đồng đội sẽ di chuyển tới đâu, thống nhất cách pressing, triển khai bóng và phản ứng khi trận đấu diễn ra không đúng kế hoạch.

Trách nhiệm đó cũng không chỉ thuộc về ban huấn luyện. Theo Klok, những cầu thủ giàu kinh nghiệm phải đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội tuyển giữ được cấu trúc và sự bình tĩnh ở những thời điểm khó khăn.

FIFA ASEAN Cup vì thế được Klok xem là cơ hội phù hợp để đánh giá tương quan thực lực giữa các đội trong khu vực. Giải diễn ra trong lịch FIFA, qua đó tạo điều kiện để các đội triệu tập lực lượng mạnh.

"Đội mạnh nhất gặp đội mạnh nhất. Kết quả cuối cùng sẽ cho thấy chúng ta thực sự đang đứng ở đâu. Điều ấy tốt cho cả khu vực, kể cả khi kết quả khiến một số người không thoải mái", Klok nói.

Không muốn gặp Việt Nam với tâm lý phục thù

Việt Nam và Indonesia nằm ở hai bảng khác nhau tại FIFA ASEAN Cup 2026. Hai đội chỉ có thể gặp nhau nếu cùng tiến vào chung kết.

Khi Tri Thức - Znews đặt vấn đề về khả năng tái ngộ tuyển Việt Nam và câu chuyện "món nợ" giữa hai đội, Klok cho rằng Indonesia không nên bước vào trận đấu với tâm lý phục thù.

"Nếu muốn nâng cúp, bạn phải sẵn sàng đánh bại đội mạnh nhất. Tất nhiên giữa hai đội có lịch sử và chúng tôi biết mùa hè vừa qua kết thúc thế nào. Nhưng phục thù là động lực không tốt. Nó khiến bạn trở nên cảm tính, còn những đội bóng cảm tính thường thua chung kết", Klok nói.

Tuyển Việt Nam đang có phong độ cao.

Nếu cuộc đối đầu thực sự xảy ra, tiền vệ Indonesia muốn đội nhà chuẩn bị như với bất kỳ trận đấu lớn nào khác. Với anh, những câu chuyện về duyên nợ hay phục thù không nên ảnh hưởng đến cách cầu thủ tiếp cận trận đấu.

Quan điểm này cũng phù hợp với yêu cầu Klok đặt ra cho Indonesia ở giai đoạn hiện tại. Khi thường xuyên được đánh giá cao hơn nhiều đối thủ trong khu vực, đội bóng xứ vạn đảo phải học cách chủ động kiểm soát trận đấu thay vì chỉ chơi tốt khi có khoảng trống.

Klok thừa nhận đây là bước tiến khó. Trước những đối thủ lùi sâu, Indonesia cần đủ kiên nhẫn để luân chuyển bóng, kéo giãn đội hình đối phương và tránh vội vàng chỉ vì sức ép từ khán đài.

Khả năng kiểm soát còn thể hiện khi đội đang dẫn 1-0. Một tập thể trưởng thành phải biết lúc nào cần tăng tốc, khi nào nên làm chậm nhịp độ và không để cảm xúc kéo mình khỏi kế hoạch.

"Đội bóng tốt biết cách thắng. Đội bóng trưởng thành biết cách quyết định trận đấu", Klok nói.

Với Indonesia, tham vọng hiện cũng vượt khỏi phạm vi Đông Nam Á. Tuy nhiên, Klok cho rằng đội tuyển chưa thể nói nhiều về mục tiêu ở cấp châu Á nếu chưa chứng minh được sự ổn định trong khu vực.

Theo anh, Indonesia phải thắng đều những trận được kỳ vọng thắng, thay vì chỉ chơi tốt trong một vài trận lớn.

"Bạn phải giành quyền nói về châu Á bằng cách làm tốt công việc của mình ở Đông Nam Á trước. Tham vọng mà không có sự ổn định thì chỉ là lời nói", Klok nhấn mạnh.

Ngay cả chức vô địch FIFA ASEAN Cup cũng chưa đủ để chứng minh Indonesia đã đạt tới một đẳng cấp mới. Một danh hiệu trên sân nhà có thể giúp thế hệ hiện tại xóa đi nhận xét rằng họ chơi tốt nhưng chưa giành được cúp, song tiêu chuẩn ở cấp độ châu Á cao hơn nhiều.

"Một giải đấu không biến chúng tôi thành đội bóng tầm châu Á. Điều đó phải được chứng minh qua các chiến dịch vòng loại, qua nhiều năm và qua những trận sân khách khó khăn. Một danh hiệu sẽ là điểm khởi đầu, không phải đích đến", Klok nói với Tri Thức - Znews.