Mưa to lại sắp trút xuống 7 tỉnh, thành, có nơi vượt 200mm

Cảnh báo 7 tỉnh thành có mưa to, nguy cơ thời tiết nguy hiểm

Theo bản tin phát đi hồi 7h30 ngày 23/9 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 22/9 đến 7h ngày 23/9), khu vực các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như trạm quan trắc Hòa Hải 94mm (Tp. Đà Nẵng); Hồ Ông Tới 120,8mm (Quảng Ngãi); Hồ Vạn Hội 112,6mm (Gia Lai); Hoà Thịnh 175mm (Đắk Lắk); Hàm Kiệm 139,2mm (Lâm Đồng)...

Trong 4 giờ qua (từ 3h đến 7h ngày 23/9), khu vực tỉnh Phú Thọ và Tp.Huế đã có mưa vừa, mưa to như: Thanh Hà 50,4mm (Phú Thọ); Hồ Thọ Sơn 53,4mm (Huế)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Ảnh minh họa

Cảnh báo trong những giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Phú Thọ 10 - 30mm, có nơi trên 60mm; Huế 30 - 40mm, có nơi trên 70mm; Đà Nẵng, Quảng Ngãi 10 - 20mm, có nơi trên 40mm; Gia Lai, Đắk Lắk 5 - 15mm, có nơi trên 40mm; Lâm Đồng 1 - 5mm, có nơi trên 10mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới (tính từ 7h30 ngày 23/9). Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Mưa rất to, cục bộ có nơi trên 200mm

Ngày và đêm 23/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đếnTp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ trong ngày 24/9, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Đêm 24/9, mưa giảm dần.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ.

Ngày và đêm 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Khu vực Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Dự báo thời tiết từ nay (23/9) đến ngày 25/9, trên các sông từ Tp.Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Tp.Huế, các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ Tp.Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức báo động 1 - báo động 2; đỉnh lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn-Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpôk dao động dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Huế đến Lâm Đồng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.