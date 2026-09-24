Đông Giang tổ chức Giải bóng đá nam 11 người
Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi tại sân vận động xã, Giải bóng đá nam 11 người vô địch xã Đông Giang lần thứ nhất - năm 2026 khép lại thành công.
Giải do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đông Giang tổ chức, quy tụ 7 đội bóng đại diện cho 7 thôn trên địa bàn xã gồm: Prao, Tà Lu, La Bớ, Trung Sơn, Arooi, Trường Sơn và Za Hung. Các đội chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn chọn 4 đội vào bán kết và chung kết.
Sau nhiều nỗ lực, đội thôn La Bớ và thôn Prao giành quyền vào chung kết. Ở trận đấu quyết định, đội thôn La Bớ đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 để giành chức vô địch. Ở trận tranh hạng Ba, đội thôn Za Hung vượt qua thôn Arooi cũng với tỷ số 2-0.
Giải diễn ra thành công, mang đến sân chơi cho vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; lan tỏa phong trào bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn xã. Thông qua giải, xã Đông Giang tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham dự sân chơi cấp thành phố.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dong-giang-to-chuc-giai-bong-da-nam-11-nguoi-3353010.html