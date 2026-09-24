Đông Giang tổ chức Giải bóng đá nam 11 người

Giải do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đông Giang tổ chức, quy tụ 7 đội bóng đại diện cho 7 thôn trên địa bàn xã gồm: Prao, Tà Lu, La Bớ, Trung Sơn, Arooi, Trường Sơn và Za Hung. Các đội chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn chọn 4 đội vào bán kết và chung kết.

Sau nhiều nỗ lực, đội thôn La Bớ và thôn Prao giành quyền vào chung kết. Ở trận đấu quyết định, đội thôn La Bớ đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 để giành chức vô địch. Ở trận tranh hạng Ba, đội thôn Za Hung vượt qua thôn Arooi cũng với tỷ số 2-0.

Giải diễn ra thành công, mang đến sân chơi cho vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; lan tỏa phong trào bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn xã. Thông qua giải, xã Đông Giang tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham dự sân chơi cấp thành phố.