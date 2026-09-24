Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/9/2026

Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu dày đặc với nhiều nội dung chung kết ở rowing, canoeing, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ và điền kinh. Đinh Văn Tâm đã chắc huy chương ở wushu, trong khi Phạm Quang Huy, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Khánh Phong và Nguyễn Thị Oanh là những gương mặt đáng chờ đợi.