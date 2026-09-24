Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9, sáng mai 25/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1. Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu Champions League. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu giải hạng nhất Việt Nam. Lịch thi đấu V-League.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/9/2026
Lịch thi đấu Gulf Cup
22h00 ngày 24/9: Bảng B - UAE vs Yemen
01h00 ngày 25/9: Bảng B - Qatar vs Bahrain
Lịch thi đấu UEFA Nations League
23h00 ngày 24/9: League D: Group 1 - Andorra vs Malta
01h45 ngày 25/9: League A: Group 2 - Hà Lan vs Đức
01h45 ngày 25/9: League A: Group 2 - Serbia vs Hy Lạp
01h45 ngày 25/9: League A: Group 4 - Na Uy vs Đan Mạch
01h45 ngày 25/9: League A: Group 4 - Bồ Đào Nha vs Wales
01h45 ngày 25/9: League B: Group 3 - Áo vs Israel
01h45 ngày 25/9: League B: Group 3 - Kosovo vs Ireland
01h45 ngày 25/9: League D: Group 2 - Liechtenstein vs Lithuania
Lịch thi đấu U21 Euro
01h00 ngày 25/9: Bảng I - Bỉ U21 vs Belarus U21
01h30 ngày 25/9: Bảng A - San Marino U21 vs Kosovo U21
Lịch thi đấu VĐQG Morocco
22h00 ngày 24/9: Difaa El Jadida vs COD Meknes
22h00 ngày 24/9: FAR Rabat vs Raja Casablanca
22h00 ngày 24/9: KACM vs Hassania Agadir
22h00 ngày 24/9: MAS Fes vs Renaissance Club Zemamra
22h00 ngày 24/9: MAT Tetouan vs RS Berkane
22h00 ngày 24/9: US Amal Tiznit vs Ittihad Tanger
22h00 ngày 24/9: Union Touarga Sport vs FUS Rabat
22h00 ngày 24/9: Wydad Casablanca vs Widad Temara.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-24-9-2026/437859.html