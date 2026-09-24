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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/9/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9, sáng mai 25/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/9/2026

Lịch thi đấu Gulf Cup

22h00 ngày 24/9: Bảng B - UAE vs Yemen

01h00 ngày 25/9: Bảng B - Qatar vs Bahrain

Lịch thi đấu UEFA Nations League

23h00 ngày 24/9: League D: Group 1 - Andorra vs Malta

01h45 ngày 25/9: League A: Group 2 - Hà Lan vs Đức

01h45 ngày 25/9: League A: Group 2 - Serbia vs Hy Lạp

01h45 ngày 25/9: League A: Group 4 - Na Uy vs Đan Mạch

01h45 ngày 25/9: League A: Group 4 - Bồ Đào Nha vs Wales

01h45 ngày 25/9: League B: Group 3 - Áo vs Israel

01h45 ngày 25/9: League B: Group 3 - Kosovo vs Ireland

01h45 ngày 25/9: League D: Group 2 - Liechtenstein vs Lithuania

Lịch thi đấu U21 Euro

01h00 ngày 25/9: Bảng I - Bỉ U21 vs Belarus U21

01h30 ngày 25/9: Bảng A - San Marino U21 vs Kosovo U21

Lịch thi đấu VĐQG Morocco

22h00 ngày 24/9: Difaa El Jadida vs COD Meknes

22h00 ngày 24/9: FAR Rabat vs Raja Casablanca

22h00 ngày 24/9: KACM vs Hassania Agadir

22h00 ngày 24/9: MAS Fes vs Renaissance Club Zemamra

22h00 ngày 24/9: MAT Tetouan vs RS Berkane

22h00 ngày 24/9: US Amal Tiznit vs Ittihad Tanger

22h00 ngày 24/9: Union Touarga Sport vs FUS Rabat

22h00 ngày 24/9: Wydad Casablanca vs Widad Temara.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-24-9-2026/437859.html