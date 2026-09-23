Henry giàu có sau 12 năm giải nghệ

Henry tích lũy khối tài sản ấn tượng.

Theo Wall Street Journal, đây là bất động sản mà huyền thoại Arsenal đã mua từ năm 2010, thời điểm ông chia tay Barcelona để chuyển sang thi đấu cho New York Red Bulls.

Henry mua căn penthouse này sau một ngày tìm kiếm nhà ở Manhattan cùng bạn đời Andrea Rajacic. Sau khi không tìm được lựa chọn nào ưng ý hơn, cả hai quyết định xuống tiền và sau đó tiến hành cải tạo căn hộ.

16 năm sau ngày mua nhà, Henry thu hút sự chú ý khi đưa bất động sản này lên thị trường. Ngoài căn penthouse trên, Henry được cho là sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó có căn biệt thự trị giá 13 triệu USD tại Hampstead, phía bắc London.

Henry giải nghệ vào năm 2014 và hiện làm chuyên gia phân tích cho CBS Sports, Amazon Prime Video và Fox Sports. Theo truyền thông Anh, huyền thoại bóng đá Pháp nhận mức thu nhập khoảng 133.000 USD mỗi tuần từ công việc truyền thông, tương đương thu nhập của một cầu thủ kỳ cựu tại Premier League.

Henry góp mặt trong lễ bốc thăm Champions League 2026/27. Ảnh: Reuters.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, Henry còn bước chân vào lĩnh vực quản trị kinh doanh. Cựu tiền đạo Arsenal là một trong những chủ sở hữu của Como 1907, đội bóng Italy hiện được dẫn dắt bởi Cesc Fabregas, người từng là đồng đội của ông tại Arsenal.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Henry từng khoác áo Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona và New York Red Bulls. Tổng tiền lương trước thuế của cựu tiền đạo này trong thời gian thi đấu được ước tính khoảng 105 triệu USD, trong đó riêng quãng thời gian tại Arsenal mang về khoảng 48 triệu USD. Mức lương của Henry tại đội bóng thành London tăng từ khoảng 33.000 USD/tuần lên 173.000 USD/tuần vào năm 2006.

Bên cạnh tiền lương, Henry còn thu về khoảng 75 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo khi còn thi đấu. Sau khi giải nghệ, các hoạt động truyền thông và kinh doanh tiếp tục mang lại cho ông khoảng 60 triệu USD.

Theo Forbes, tổng thu nhập trong cả sự nghiệp của Henry được ước tính vào khoảng 230 - 250 triệu USD trước thuế. Giờ đây, việc rao bán căn penthouse trị giá 25 triệu USD cho thấy cuộc sống của huyền thoại người Pháp vẫn gắn liền với những khoản đầu tư đáng chú ý, ngay cả khi ông đã rời xa sân cỏ.

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