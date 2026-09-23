Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'xuống tiền' 1,15 tỷ USD chốt kèo với ông lớn đường sắt cao tốc Đức

Theo Reuters, VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) vừa ký hợp đồng trọn gói trị giá 1 tỷ euro (khoảng 1,15 tỷ USD) với Siemens để phát triển các tuyến đường sắt tại Việt Nam.

Trong đó, Siemens Mobility sẽ cung cấp tàu hỏa còn VinSpeed sẽ thi công đường ray. Thỏa thuận này giúp hai công ty phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối từ Hà Nội đi Quảng Ninh và từ Bến Thành đi Cần Giờ.

Trước đó, ngày 17/12/2025, hai công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin, cấp điện. Công ty cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống Siemens cung cấp, chuyển giao công nghệ, hướng đến nội địa hóa cao nhất cho dự án của VinSpeed.

Đồng thời, VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết thỏa thuận khung cung cấp tàu cũng như các hệ thống liên quan cho dự án đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của công ty.

Toa thử nghiệm Velaro Novo, mang tên #seeitnovo, bắt đầu chạy trên mạng lưới đường sắt chính của Đức vào tháng 4/2018, ngay trước khi được giới thiệu tại InnoTrans 2018 và do đơn vị System Engineering của Deutsche Bahn vận hành. Trong giai đoạn thử nghiệm, đoàn tàu đã chạy hơn 120.000 km, với tốc độ tối đa lên tới 360 km/h.

Velaro Novo là dòng tàu động lực phân tán EMU, cũng là dòng tàu cao tốc tiên tiến hiện đại nhất, được Siemens Mobility phát triển nhằm tái định hình tiêu chuẩn di chuyển tốc độ cao trong tương lai.

NĂNG LỰC CỦA TẬP ĐOÀN SIEMENS MOBILITY

Theo tìm hiểu, Siemens Mobility là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao, thuộc tập đoàn Siemens AG (Đức). Với hơn 175 năm giữ vị thế dẫn đầu trong các giải pháp giao thông thông minh, Siemens Mobility không ngừng đổi mới danh mục sản phẩm của mình.

Các lĩnh vực cốt lõi của công ty bao gồm phương tiện đường sắt, tự động hóa và điện khí hóa đường sắt, phần mềm toàn diện, các dự án chìa khóa trao tay (turnkey) cũng như nhiều dịch vụ liên quan khác.

Trong năm tài chính 2024, Siemens đạt doanh thu khoảng 75,9 tỷ Euro, với quy mô nhân sự toàn cầu khoảng 318.000 người tính đến cuối tháng 9/2025.

Trong cấu trúc tập đoàn, Siemens Mobility được xem là mảng kinh doanh chiến lược, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng đơn hàng và doanh thu. Riêng quý 4 năm tài chính 2024, mảng Mobility ghi nhận đơn đặt hàng xấp xỉ 4,6 tỷ Euro và doanh thu khoảng 3,3 tỷ Euro, phản ánh nhu cầu toàn cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp đường sắt hiện đại và bền vững.

Điểm khác biệt cốt lõi của Siemens Mobility nằm ở năng lực cung cấp giải pháp “từ toa tàu đến hệ thống”, bao gồm đoàn tàu (rolling stock), hệ thống tín hiệu, điện khí hóa, số hóa vận hành và dịch vụ vòng đời. Danh mục sản phẩm của Siemens Mobility trải rộng từ các đoàn tàu cao tốc Velaro và Velaro Novo, tàu metro và tàu đô thị Inspiro, cho tới các hệ thống tín hiệu số dựa trên chuẩn ETCS và ATO-over-ETCS, giải pháp bảo trì dự đoán (predictive maintenance), bản sao số (digital twin) và các nền tảng Mobility-as-a-Service. Chính năng lực tích hợp này cho phép Siemens Mobility đảm nhận các hợp đồng trọn gói (turnkey) quy mô quốc gia, bao trùm toàn bộ vòng đời dự án.

Trên bình diện quốc tế, Siemens Mobility đã tham gia và triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông mang tính “xương sống quốc gia”. Tiêu biểu là dự án đường sắt cao tốc quốc gia của Ai Cập, với tổng chiều dài thiết kế khoảng 2.000 km – một trong những dự án đường sắt lớn nhất thế giới hiện nay. Theo mô hình turnkey, Siemens Mobility chịu trách nhiệm từ cung cấp đoàn tàu cao tốc, hệ thống tín hiệu, hạ tầng kỹ thuật, đến đào tạo nhân lực và bảo trì dài hạn. Các đoàn tàu có khả năng vận hành với tốc độ thương mại khoảng 230 km/h, kết nối các trung tâm kinh tế – dân cư trọng điểm từ Địa Trung Hải tới Biển Đỏ, cho thấy năng lực triển khai dự án quy mô lớn trong điều kiện địa lý và khí hậu khắc nghiệt.

Song song đó, các dòng tàu cao tốc Velaro đã được vận hành thương mại tại nhiều quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và châu Á, trong khi Velaro Novo, thế hệ mới được phát triển nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, tối ưu chi phí vòng đời và linh hoạt thích ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau. Tại châu Âu, Siemens Mobility cũng là đối tác quan trọng trong chương trình Thameslink của Vương quốc Anh, nơi tập đoàn cung cấp đoàn tàu và triển khai các giải pháp tín hiệu số ETCS và ATO-over-ETCS, giúp tăng công suất khai thác và giảm độ trễ trên một trong những mạng lưới đường sắt đô thị phức tạp nhất khu vực.

Ngay tại thị trường nội địa Đức, Siemens Mobility tiếp tục khẳng định vị thế khi tham gia gói hợp đồng hiện đại hóa tín hiệu trị giá khoảng 2,8 tỷ Euro của Deutsche Bahn, tập trung vào số hóa và nâng cao năng lực mạng lưới đường sắt quốc gia.

Bên cạnh vai trò nhà thầu, Siemens Mobility còn đầu tư mạnh vào cơ sở sản xuất và chiến lược địa phương hóa, điển hình là nhà máy chế tạo rolling stock tại Goole và các trung tâm kỹ thuật, tín hiệu tại Chippenham (Vương quốc Anh), với tổng vốn đầu tư lên tới hàng trăm triệu bảng Anh.

VINDPEED ĐANG TRIỂN KHAI HAI TUYẾN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO HƠN 230.000 TỶ ĐỒNG

VinSpeed là doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng, được thành lập hồi tháng 5 năm ngoái. Công ty hiện có vốn điều lệ khoảng 45.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe...

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm 51% vốn công ty này. Các cổ đông còn lại gồm Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) giữ 35%, Vingroup là 10% và ông Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng sở hữu 1% cổ phần.

Một trong những dự án lớn nhất đang được VinSpeed triển khai là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Ngày 30/1/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận VinSpeed làm nhà đầu tư dự án. Tuyến đường dài hơn 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 147.370 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng từ ngân sách Nhà nước.

Dự án được khởi công ngày 12/4/2026. Hiện các công việc giải phóng mặt bằng, khảo sát và chuẩn bị thi công đang được thực hiện song song. Mục tiêu của nhà đầu tư là đưa toàn tuyến vào vận hành thương mại trong năm 2028.

Ở phía Nam, VinSpeed cũng là nhà đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Tuyến đường dài khoảng 53 km, có tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h và tổng mức đầu tư gần 102.000 tỷ đồng.

Dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đánh giá môi trường và giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt này được đặt mục tiêu khai thác từ quý IV/2028. Như vậy, riêng hai tuyến đường sắt tốc độ cao đang được VinSpeed tập trung triển khai đã có tổng vốn đầu tư hơn 234.000 tỷ đồng.