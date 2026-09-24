Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 23/9

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 15 HCV, 25 HCB và 27 HCĐ; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba với 8 HCV, 8 HCB và 25 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương, với 1 HCV và 8 HCĐ. Trong ngày, các VĐV Việt Nam giành thêm 5 HCĐ ở môn bắn súng và wushu.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc