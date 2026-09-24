Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 23/9
Ngày 23/9/2026 - khép lại ngày thi đấu thứ tư tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 48 HCV, 20 HCB và 10 HCĐ.
Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 15 HCV, 25 HCB và 27 HCĐ; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba với 8 HCV, 8 HCB và 25 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương, với 1 HCV và 8 HCĐ. Trong ngày, các VĐV Việt Nam giành thêm 5 HCĐ ở môn bắn súng và wushu.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-2026-ngay-239-post1388261.html