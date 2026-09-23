Lương của Arteta tăng mạnh

Arteta nhận phần thưởng xứng đáng sau khi đưa Arsenal trở lại ngôi vương Premier League. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, Arteta đã đạt thỏa thuận mới với Arsenal, bản hợp đồng này có thể đưa ông gắn bó với sân Emirates đến năm thứ 10 trên cương vị HLV. Chiến lược gia người Tây Ban Nha bắt đầu trở thành HLV trưởng của Arsenal vào tháng 12/2019.

BBC Sport cho biết mức lương của Arteta sẽ tăng mạnh so với con số khoảng 10 triệu bảng mỗi năm, chưa tính các khoản thưởng. Nếu hoàn tất, thỏa thuận mới có thể giúp ông thay đổi thứ tự của nhóm những HLV được trả lương cao nhất thế giới.

Cũng theo The Sun, chỉ có Simone Inzaghi của Al Hilal và Diego Simeone của Atletico Madrid đang sở hữu những hợp đồng có giá trị cao hơn Arteta, lần lượt ở mức 20,19 triệu bảng và 22,34 triệu bảng.

Hồi tháng 8, Arteta từng trực tiếp lên tiếng về tương lai. “Các CĐV không cần phải lo lắng về điều đó bởi tôi muốn ở lại đây. Tôi cực kỳ hạnh phúc và biết ơn khi được làm việc với những con người này”, ông nói.

Hợp đồng cũ của Arteta chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải này. Ông vốn đã là HLV hưởng lương cao nhất Premier League sau khi Pep Guardiola rời Manchester City, nên thỏa thuận mới được cho là sẽ đưa khoảng cách đó lên một mức khác.

Arteta bước vào mùa giải này với vị thế đặc biệt sau khi đưa Arsenal vô địch Premier League mùa 2025/26. Đây là chức vô địch đầu tiên của “Pháo thủ” kể từ năm 2004, đồng thời khép lại hành trình nhiều năm xây dựng lại đội bóng của nhà cầm quân 44 tuổi.

Trước đó, Arsenal hai lần về nhì tại Premier League. Arteta cũng từng giúp CLB giành FA Cup ngay trong mùa đầu tiên, trước khi tiếp tục thay đổi lực lượng và xây dựng lối chơi ổn định hơn.

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