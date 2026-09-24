Eriksen trở thành cầu thủ tự do

Eriksen rời nước Đức sau biến cố sức khỏe.

Wolfsburg xác nhận đôi bên đạt thỏa thuận chia tay trong sự đồng thuận. Quyết định này khép lại quãng thời gian ngắn ngủi của Eriksen tại Volkswagen Arena, chỉ hơn một năm sau khi anh gia nhập đội bóng Đức theo dạng tự do.

Lý do khiến Eriksen chủ động rời Wolfsburg xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân. "Ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất với tôi là được ở gần gia đình tại Đan Mạch. Tôi rất vui vì chúng tôi đã cùng nhau tìm ra giải pháp", Eriksen chia sẻ.

Tiền vệ 34 tuổi chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ khi bất ngờ đổ gục trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine hồi tháng 6. Sự việc khiến toàn bộ sân vận động chìm trong lo lắng.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Eriksen khiến người hâm mộ thót tim. Tại EURO 2020, tiền vệ người Đan Mạch bị ngừng tim ngay trên sân trong trận gặp Phần Lan. Khi đó, anh được xác định rơi vào trạng thái "chết lâm sàng" trong khoảng 5 phút trước khi được các bác sĩ cứu sống.

Phía Wolfsburg không gây trở ngại cho quyết định của Eriksen. Giám đốc Thể thao Dieter Hecking cho biết CLB tôn trọng hoàn toàn nguyện vọng của cầu thủ và muốn trao cho anh sự tự do trong hoàn cảnh đặc biệt này.

Dù thời gian thi đấu không dài, Eriksen vẫn để lại dấu ấn đáng kể. Sau khi cập bến Wolfsburg vào tháng 9/2025, anh có 34 lần ra sân, ghi 3 bàn và thực hiện 10 pha kiến tạo. Tuy nhiên, những đóng góp đó không đủ giúp đội bóng tránh khỏi việc xuống hạng Bundesliga.

Trước Wolfsburg, Eriksen có 3 mùa giải khoác áo MU với hơn 100 trận. Anh từng là một trong những nhân tố quan trọng ở tuyến giữa và thường xuyên đá cặp với Casemiro.