MU quan tâm Conte

MU tính đến kế hoạch thay Carrick bằng Conte.

Theo Calcio Mercato, ban lãnh đạo MU đang cân nhắc khả năng thay đổi trên băng ghế huấn luyện và Conte nổi lên như ứng viên số một. Nguồn tin này cho biết các bên trung gian đã có những động thái thăm dò với chiến lược gia người Italy.

Carrick khởi đầu mùa giải đầy khó khăn cùng MU. Trận hòa 1-1 trước Fulham cuối tuần qua khiến "Quỷ đỏ" bước vào kỳ nghỉ quốc tế với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford lần lượt nhận thất bại trước Brighton, Manchester City và Hull.

Những kết quả đó khiến áp lực dành cho Carrick gia tăng mạnh mẽ, dù mùa giải vẫn còn ở giai đoạn đầu. MU hiện được cho là đã bắt đầu tính đến các phương án khác nếu tình hình không được cải thiện.

Conte sở hữu bảng thành tích đáng chú ý tại bóng đá Anh. Trong thời gian dẫn dắt Chelsea, ông giúp đội bóng London vô địch Premier League và giành FA Cup. Tỷ lệ thắng của Conte tại Premier League cũng lên tới 60,4%.

Sau Chelsea, Conte tiếp quản Tottenham và đưa đội bóng này cán đích trong top 4 Premier League. Nhiệm kỳ của Conte tại Tottenham kết thúc đầy căng thẳng vào tháng 3/2023 sau những phát biểu gay gắt nhằm vào các cầu thủ và CLB.

Sau đó, ông trở lại Italy dẫn dắt Napoli trong hai mùa giải trước khi chia tay vào cuối mùa trước. Tại Napoli, Conte giành chức vô địch Serie A và Siêu cúp Italy. Tuy nhiên, ông quyết định ra đi vào tháng 6, viện dẫn môi trường có "quá nhiều độc tố".

Nếu Carrick không cải thiện tình hình, MU sẽ sẵn sàng thay đổi băng ghế chỉ đạo. Đáng chú ý, đội bóng vừa công bố báo cáo tài chính với việc ghi nhận khoản lỗ tổng cộng 43 triệu bảng trong năm qua.