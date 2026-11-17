Sáng 16/11/2026, LPBank công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Hoài Thương giữ chức Giám đốc Khối Thị trường và Quản trị Tài chính.

Tại buổi lễ, ông Hồ Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT LPBank trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Hoài Thương. Tham dự sự kiện còn có các thành viên HĐQT, bà Phùng Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát, ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban Điều hành.

Bà Nguyễn Hoài Thương được LPBank bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối Thị trường và Quản trị Tài chính.

Theo thông tin từ LPBank, bà Nguyễn Hoài Thương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Chiến lược quốc tế và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức lớn.

Bà Thương chính thức gia nhập LPBank từ tháng 5/2024, thời điểm ngân hàng đang triển khai nhiều thay đổi trong chiến lược kinh doanh, mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức.

Sau khoảng 30 tháng làm việc, bà được giao trọng trách đứng đầu Khối Thị trường và Quản trị Tài chính. Theo LPBank, trong thời gian công tác tại đây, bà đã đảm nhiệm các vị trí quản lý và có những đóng góp tích cực cho hoạt động của ngân hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Vũ Quốc Khánh nhấn mạnh việc bổ nhiệm không chỉ là trao quyền mà còn gắn với trách nhiệm và hiệu quả công việc. Ban lãnh đạo kỳ vọng khối này tiếp tục tăng cường kỷ luật vận hành, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp vào mục tiêu kinh doanh chung của ngân hàng.

Đón nhận nhiệm vụ mới, bà Nguyễn Hoài Thương cho biết sẽ nỗ lực cùng tập thể xây dựng Khối Thị trường và Quản trị Tài chính đoàn kết, hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn và bền vững.

Khối Thị trường và Quản trị Tài chính là đơn vị có phạm vi nghiệp vụ rộng. Các hoạt động thuộc khối này bao gồm quản lý thanh khoản, quản trị tài sản và nguồn vốn, kinh doanh ngoại tệ và sản phẩm phái sinh, quản trị chi phí cũng như phân tích dữ liệu tài chính. Việc điều hành khối nghiệp vụ này có ý nghĩa đáng kể đối với khả năng cân đối nguồn vốn, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

Bà Thương tiếp nhận vị trí mới trong bối cảnh LPBank tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 694.000 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9%.