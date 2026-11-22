Phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 48 tháng và thành lập công ty con vốn 60 tỷ đồng tại Gia Lai

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố bản trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2026. Theo phương án được phê duyệt, HAGL dự kiến chào bán tối đa 4.000 trái phiếu doanh nghiệp thông thường, loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Lô trái phiếu áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng với kỳ hạn 48 tháng.

Đi kèm với phương án huy động vốn, Hội đồng quản trị HAGL thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cấp bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu nói trên. Phạm vi bảo lãnh bao gồm toàn bộ 400 tỷ đồng tiền gốc cùng các khoản lãi trái phiếu trong hạn và lãi chậm trả phát sinh trên tổng mệnh giá trái phiếu phát hành hoặc đang lưu hành. Các nội dung chi tiết về kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được, phương án bố trí dòng tiền thanh toán gốc và lãi, cũng như tiêu chí và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán được quy định cụ thể trong Phương án phát hành của doanh nghiệp.

Cùng với kế hoạch phát hành trái phiếu, Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai mới đây cũng công bố nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con mới mang tên Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, do HAGL góp 100% vốn bằng tiền mặt và đặt trụ sở chính tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân mới. Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của HAGL, được cử làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp tại công ty con này kể từ ngày 17/11/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định chấm dứt ủy quyền.

Hoàn tất 10.000 ha cà phê, lên kế hoạch rót 3.050 tỷ đồng trồng mới 5.000 ha trong năm 2027 theo chuẩn EUDR

Bên cạnh hoạt động huy động vốn và kiện toàn hệ thống công ty con, Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua kết quả thực hiện cùng kế hoạch triển khai lộ trình trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028. Theo số liệu ghi nhận tính đến ngày 17/11/2026, doanh nghiệp đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê, hoàn thành 50% tổng quy mô diện tích theo mục tiêu đề ra.

Dựa trên tiến độ hiện có, HAGL xây dựng kế hoạch tiếp tục trồng mới 5.000 ha cà phê trong năm 2027 với tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 3.050 tỷ đồng, tương đương suất đầu tư bình quân khoảng 610 triệu đồng mỗi ha. Để bảo đảm nguồn lực triển khai đúng kế hoạch, Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc lập phương án chi tiết về thu xếp nguồn vốn, cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và bố trí lực lượng lao động phù hợp cho toàn bộ diện tích trồng mới 5.000 ha trong năm tới.

Về tiêu chuẩn canh tác và xuất khẩu, Hội đồng quản trị HAGL giao Ủy ban ESG chủ trì định hướng và giám sát việc gắn kết lộ trình phát triển 20.000 ha cà phê với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị. Trọng tâm thực hiện là bảo đảm tuân thủ Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), mở rộng diện tích canh tác đạt các chứng nhận quốc tế gồm Rainforest Alliance và 4C, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm và thực hiện báo cáo định kỳ kết quả triển khai lên Hội đồng quản trị.