Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: quochoi.vn

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế - xã hội năm 2026 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Nổi bật, tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; các động lực tăng trưởng được phát huy, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, qua đó thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân và công bằng xã hội. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực gắn với giải quyết các bài toán lớn của quốc gia…

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, năm 2027, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu cả nước phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Để đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội, Quốc hội đã thông qua 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời giao mục tiêu tăng trưởng GRDP cho 34 tỉnh, thành phố năm 2027; trong đó Sơn La được giao mục tiêu tăng 9,3% (cao hơn mức 8% của năm 2026). Quốc hội cũng đã quyết định dự toán thu khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, dự toán chi khoảng 4,07 triệu tỷ đồng và bội chi khoảng 4,5% GDP.

Cùng với đó, trong thời gian tới, Quốc hội tiếp tục thực hiện các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW và Kết luận số 17-KL/TW về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Theo đó, xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm các quy định ổn định, đồng bộ, rõ ràng và dễ thực hiện, phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường cho phát triển. Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, tăng cường giám sát và kịp thời xem xét tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã xem xét và quyết định nhiều nhóm nội dung; trong đó, có 3 nhóm quyết sách liên quan trực tiếp đến tỉnh Sơn La như: Các dự án luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 3 dự án đường bộ cao tốc, trong đó có dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La; ban hành Nghị quyết về một số cơ chế đặc thù phát triển du lịch để thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Sơn La chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện nhanh thủ tục đầu tư; đặc biệt cần khẩn trương và làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm tuyệt đối quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Tỉnh cần chủ động rà soát, đầu tư các tuyến đường kết nối từ cao tốc vào vùng sản xuất, khu du lịch, nhà máy chế biến, cũng như chuẩn bị sẵn nguồn vật liệu và nhân lực tại địa phương phục vụ triển khai dự án. Tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát kế hoạch phát triển du lịch hiện có…

Tại hội nghị, cử tri tỉnh Sơn La đã kiến nghị các nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, hạ tầng thiết yếu, sản xuất nông nghiệp, chính sách an sinh xã hội và công tác quản lý nhà nước ở địa phương… Cử tri xã Phù Yên kiến nghị, hiện nay, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng tiểu khu là lực lượng trực tiếp tham gia, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các bản, tiểu khu chưa được trang bị phương tiện làm việc cơ bản. Vì vậy, đề nghị Trung ương nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ trang bị máy móc, thiết bị làm việc cơ bản (máy tính, máy in, máy scan và thiết bị kết nối internet) cho bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng tiểu khu phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền giao và hỗ trợ hoạt động tại cơ sở.

Cử tri phường Chiềng An kiến nghị, hiện nay các trục giao thông huyết mạch đã và đang được đầu tư. Tuy nhiên, tuyến liên vùng và kết nối các vùng sản xuất, các điểm có nhiều tiềm năng du lịch còn nhiều điểm nghẽn như đường vào nhiều xã, phường vẫn còn là đường độc đạo, trong khi nhu cầu đi lại, phương tiện cá nhân tăng… Do đó, đề nghị Quốc hội ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông liên vùng như nâng cấp tuyến đường xã Quỳnh Nhai đi Than Uyên (tỉnh Lai Châu); tuyến xã Mường Bang đi Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ)…

Theo quy định, hiện nay người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thực tế trên địa bàn, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên đa số sức khỏe đã giảm sút, nhiều người không còn khả năng lao động, không có thu nhập, lại ốm đau, bệnh tật, lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, để giảm bớt khó khăn cho người cao tuổi, cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến với Trung ương giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp cho người cao tuổi xuống 70.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, dân chủ, xây dựng và trách nhiệm của cử tri. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu đầy đủ, gửi đến các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đơn vị trong Khối thi đua số 5 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La; Ngân hàng Chính sách xã hội nhận đỡ đầu 5 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong 5 năm với giá trị 300 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhận đỡ đầu 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong 5 năm với giá trị 600 triệu đồng.