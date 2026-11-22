Bê bối ngoại tình đã "thổi bay" khoảng 30% tài sản của nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật của Forbes, tính đến khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 20/11, tài sản ròng của Jensen Huang còn khoảng 114,3 tỷ USD, giảm 47,9 tỷ USD, tương đương 29,5% so với mức ghi nhận trước đó.

Riêng trong phiên giao dịch cuối tuần, khối tài sản của tỷ phú này giảm thêm 13,2 tỷ USD. Ông tụt xuống vị trí thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Đà suy giảm tài sản của Huang bắt đầu từ ngày 9/11, phiên giao dịch đầu tiên sau khi HĐQT Nvidia mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến mối quan hệ tình cảm của ông với một nữ doanh nhân Trung Quốc.

Trước đó, Huang cũng thừa nhận với nhân viên Nvidia rằng ông không chung thủy trong hôn nhân. Những thông tin về đời tư của vị tỷ phú nhanh chóng tạo sức ép lên cổ phiếu Nvidia, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về tương lai điều hành của doanh nghiệp.

Ngày 12/11, Jensen Huang rời các vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên HĐQT Nvidia. Giám đốc Tài chính Colette Kress được giao đảm nhận vai trò CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm kiếm người kế nhiệm.

Ngày 17/11, Huang cho biết sẽ cảm thấy vinh dự nếu được mời trở lại điều hành Nvidia. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Harvey Jones khẳng định công ty không có kế hoạch khôi phục vị trí CEO cho ông. HĐQT đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của Huang và thuê đơn vị tư vấn nhân sự Heidrick & Struggles hỗ trợ tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Không chỉ chịu tác động từ những biến động nhân sự, cổ phiếu Nvidia còn đi xuống cùng xu hướng suy yếu của nhóm doanh nghiệp bán dẫn và công nghệ AI. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước quy mô chi tiêu vốn lớn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, cũng như khả năng chuyển hóa khoản đầu tư vào hạ tầng AI thành lợi nhuận.

Chốt phiên 20/11, cổ phiếu Nvidia giảm gần 12%, kéo vốn hóa doanh nghiệp xuống khoảng 3.090 tỷ USD, thấp hơn mức 3.300 tỷ USD của Alphabet, công ty mẹ Google. Nvidia cũng đã đánh mất vị trí dẫn đầu về giá trị vốn hóa vào tay Apple và Microsoft trước đó.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh quý III của Nvidia vẫn vượt kỳ vọng thị trường. Doanh thu công ty đạt 115,8 tỷ USD, trong đó riêng mảng trung tâm dữ liệu đóng góp 107,6 tỷ USD. Lãi trên mỗi cổ phiếu đạt 2,68 USD, cao hơn dự báo của giới phân tích.