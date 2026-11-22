Paolo Bulgari đóng góp lớn cho thương hiệu trang sức cao cấp Bulgari. Ảnh: Shutterstock.

Paolo Bulgari, doanh nhân và nhà kim hoàn đứng sau quá trình phát triển của thương hiệu Bulgari, vừa qua đời ở tuổi 89 tại Rome (Italy). Gia đình xác nhận tin buồn vào ngày 21/11 (giờ địa phương). Nguyên nhân qua đời không được công bố, BBC đưa tin.

Sinh năm 1937 tại Rome, Paolo là cháu trai của Sotirios Voulgaris, người sáng lập thương hiệu Bulgari. Ông nội của Paolo xuất thân từ một ngôi làng ở vùng Epirus (Hy Lạp), nơi nổi tiếng với nghề chế tác bạc. Sau khi rời quê hương, Sotirios đến Italy và mở cửa hàng trang sức đầu tiên tại Rome vào năm 1884. Đây chính là nền móng cho doanh nghiệp gia đình sau này.

Paolo gia nhập công ty năm 1960, ban đầu làm việc cùng cha là Giorgio Bulgari. Ông tập trung nghiên cứu đá quý, dần trở thành chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực này. Kiến thức về chất liệu và gu thẩm mỹ góp phần định hình phong cách sáng tạo của thương hiệu.

Paolo Bulgari góp phần nối dài di sản thương hiệu Bulgari. Ảnh: Patrick McMullan.

Khác với xu hướng trang sức thanh mảnh phổ biến ở các nhà kim hoàn Paris (Pháp), Bulgari tạo dấu ấn bằng đá quý nhiều màu sắc, vàng, tỷ lệ thiết kế táo bạo và cách phối màu nổi bật. Những sáng tạo lấy cảm hứng từ nghệ thuật Hy Lạp, La Mã cổ đại và di sản văn hóa Italy trở thành đặc điểm nhận diện của thương hiệu.

Theo Associated Press, Paolo cùng anh trai Nicola và cháu trai Francesco Trapani đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh ra các thị trường quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của gia đình, Bulgari phát triển hệ thống cửa hàng tại những trung tâm xa xỉ như New York, Paris, Geneva và Monte Carlo. Doanh nghiệp cũng mở rộng từ trang sức sang đồng hồ, nước hoa, đồ da và khách sạn.

Năm 1984, Paolo đảm nhiệm vị trí chủ tịch công ty và giữ vai trò này trong nhiều thập kỷ. Ông dẫn dắt Bulgari qua giai đoạn tăng trưởng quốc tế, đưa thương hiệu từ một doanh nghiệp gia đình tại Rome trở thành tên tuổi có sức ảnh hưởng trong ngành hàng xa xỉ. Theo People, ông tiếp tục gắn bó với hoạt động sáng tạo, đồng thời hỗ trợ và nuôi dưỡng thế hệ nhà thiết kế trẻ.

Trang sức Bulgari dần trở thành lựa chọn của nhiều ngôi sao Hollywood và giới sưu tầm. Một trong những mối liên hệ nổi tiếng nhất là với nữ diễn viên Elizabeth Taylor. Bộ sưu tập trang sức Bulgari của bà từng được giới thiệu tại các triển lãm riêng ở Trung Quốc năm 2015. Những thiết kế của thương hiệu cũng xuất hiện trên nhiều gương mặt nổi tiếng thuộc các thế hệ khác nhau, từ Kim Kardashian đến Anne Hathaway.

Bước ngoặt lớn trong lịch sử doanh nghiệp diễn ra năm 2011, khi gia đình Bulgari bán cổ phần kiểm soát cho tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH trong thương vụ trị giá khoảng 3,7 tỷ EUR, tương đương hơn 5 tỷ USD. Giao dịch chấm dứt nhiều thập kỷ gia đình trực tiếp nắm quyền điều hành, đồng thời đưa Bulgari vào hệ sinh thái của một trong những tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới.

Quyết định này không dễ dàng với Paolo. Theo Euronews, ông từng mô tả việc chuyển nhượng là lựa chọn đau đớn, nhưng cần thiết để bảo đảm tương lai doanh nghiệp, quyền lợi của nhân viên và giải quyết bài toán kế thừa giữa các thế hệ. Dù không còn nắm quyền kiểm soát, ông vẫn duy trì sự gắn bó với thương hiệu và tiếp tục quan tâm đến hoạt động thiết kế trang sức.

Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm CEO LVMH, gửi lời chia buồn đến gia đình Bulgari và nhân viên thương hiệu. Ông gọi Paolo là một trong những nhân vật chủ chốt tạo nên thành công của Bulgari, đồng thời là người gìn giữ tinh thần Italy và di sản La Mã của nhà kim hoàn.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, Paolo còn dành sự quan tâm cho các hoạt động xã hội tại thành phố quê hương. Năm 2019, ông và vợ thành lập Quỹ Paolo Bulgari, hướng đến giải quyết bất bình đẳng trong giáo dục và hỗ trợ thanh thiếu niên tại những khu vực khó khăn ở Rome. Các chương trình tập trung vào cơ hội học tập, đào tạo nghề và cải thiện điều kiện cho trường học, cộng đồng địa phương.

Paolo Bulgari qua đời, để lại 6 người con từ 2 cuộc hôn nhân. Tang lễ dự kiến diễn ra ngày 23/11 tại Vương cung thánh đường Santa Croce in Gerusalemme ở Rome.