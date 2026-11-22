Anh đang đối mặt với hàng trăm nghìn thanh niên 3 không. Ảnh: Pexels.

Anh đang đối mặt với tình trạng số lượng thanh niên không đi học, không có việc làm và không tham gia đào tạo (NEET) ở mức cao. Trong quý II năm 2026, nước này có 981.000 người trong độ tuổi 16-24 thuộc nhóm NEET, khoảng 13%. Theo Reuters, tỷ lệ của Anh hiện cao thứ hai tại châu Âu.

Tình trạng thất nghiệp ở thanh niên cũng đáng lo ngại. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này ở Anh lên tới 15,1%, trong khi tỷ lệ ở lao động lớn tuổi chưa đến 4%. Tại nhiều quốc gia châu Âu khác, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thường chỉ cao hơn khoảng gấp đôi so với nhóm lao động lớn tuổi.

Cần giảm thanh niên “3 không”

Trước thực trạng này, ông Alan Milburn, cựu Bộ trưởng Nội các, được giao đánh giá hệ thống hỗ trợ thanh niên và đề xuất giải pháp. Báo cáo của ông dự kiến kêu gọi chính phủ đặt mục tiêu 10 năm nhằm chấm dứt tình trạng thất nghiệp dài hạn ở thanh niên, đồng thời giảm tỷ lệ thanh niên 3 không từ 13% xuống khoảng 5% vào năm 2036.

Để đạt mục tiêu, số thanh niên thuộc nhóm NEET ở nước này cần giảm từ khoảng một triệu xuống còn 400.000 người. Ông Milburn cho rằng Anh cần một cuộc tái thiết toàn diện hệ thống, thay vì tiếp tục áp dụng các biện pháp riêng lẻ.

“Anh đã đối mặt với vấn đề thanh niên 3 không trong 25 năm nhưng chưa bao giờ có kế hoạch chấm dứt tình trạng này. Chúng ta đang đứng trước ngã rẽ và những biện pháp nửa vời sẽ không giải quyết được vấn đề. Cần một cuộc tái thiết toàn diện hệ thống”, ông nói.

Báo cáo của ông Alan Milburn đề xuất cải cách trên nhiều lĩnh vực, từ trường học, cao đẳng, chương trình học nghề, y tế, phúc lợi đến chính sách dành cho doanh nghiệp và dịch vụ công. Trong đó, trọng tâm là xây dựng một dịch vụ cơ hội dành cho thanh niên (Youth Opportunity Service - YOS). Dịch vụ này đóng vai trò kết nối các chương trình hỗ trợ hiện có.

YOS sẽ tập hợp dịch vụ việc làm, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ sức khỏe và các trợ giúp thiết thực. Mỗi thanh niên tham gia được xây dựng kế hoạch hỗ trợ cá nhân hóa, đồng thời có một cố vấn phụ trách cụ thể.

Anh đề xuất tăng hỗ trợ việc làm và đào tạo để hỗ trợ thanh niên 3 không. Ảnh: Reuters.

Tăng hỗ trợ việc làm, đào tạo và cải cách phúc lợi

Một trong những giải pháp khác được đề xuất là mở rộng cơ hội đào tạo nghề và giáo dục kỹ thuật. Báo cáo của ông Alan Milburn dự kiến đề nghị bổ sung hàng chục nghìn chỗ học đào tạo kỹ thuật, nghề nghiệp cho người từ 16 đến 18 tuổi, cùng 150.000 chỗ học bổ sung dành cho người trưởng thành trong độ tuổi 19-24.

Ông Milburn cũng muốn chính phủ cấp kinh phí cho mọi sinh viên mà các trường cao đẳng tuyển được, đồng thời cải cách cơ chế đánh giá trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, hướng tới ghi nhận kết quả chuyển tiếp của người học sang việc làm hoặc học tập nâng cao.

Đối với chương trình học nghề, báo cáo đề xuất tăng gấp đôi số thanh niên bắt đầu tham gia đào tạo. Một phần nguồn lực có thể được tạo ra thông qua việc tăng dần tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp đối với việc tuyển dụng lao động từ 25 tuổi trở lên, từ 25% lên 50% vào năm 2031-2032.

Để khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng thanh niên, chính phủ có thể giảm các khoản đóng góp an sinh xã hội đối với lao động trong độ tuổi 21-24, trước tiên áp dụng cho lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ lưu trú, ăn uống khi điều kiện tài chính cho phép.

Doanh nghiệp tuyển một thanh niên thuộc nhóm NEET trong hơn 6 tháng sẽ đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ 3.000 bảng, kể cả khi người đó không nhận trợ cấp. Các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp tuyển dụng thanh niên NEET gặp nhiều rào cản hơn trong việc tìm kiếm việc làm có thể được nhận thêm hỗ trợ.

YOS cũng đặt ra thời hạn cụ thể cho quá trình hỗ trợ. Thanh niên cần được gặp cố vấn trong vòng 14 ngày, thống nhất kế hoạch tham gia trong vòng 4 tuần và bắt đầu hoạt động có ý nghĩa, ví dụ như làm việc hoặc đào tạo trong vòng 4 tháng.

Các đề xuất trên đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu bảng trong năm 2027-2028, tăng lên 5,8 tỷ bảng mỗi năm vào năm 2036-2037. Ông Milburn cho rằng khoản chi này sẽ được bù đắp bằng 3,6 tỷ bảng tiết kiệm từ phúc lợi và 2,4 tỷ bảng từ nguồn thu thuế bổ sung cùng việc giảm các khoản trợ cấp khác.

Nếu thành công, kế hoạch có thể giúp sản lượng kinh tế hàng năm của Anh tăng thêm 0,4% vào năm 2036, tương đương khoảng 12 tỷ bảng. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu sẽ làm gia tăng áp lực lên ngân sách trong ngắn hạn.

Ông Milburn cho rằng giảm chi tiêu phúc lợi là quan trọng, nhưng không nên trở thành ưu tiên hàng đầu nếu việc cắt giảm không đi kèm hỗ trợ. Ông nhận định cắt trợ cấp một cách thô bạo có thể gây tác động dây chuyền đến tội phạm, y tế và tình trạng vô gia cư.

“Không chỉ vì đây là một cuộc khủng hoảng tài chính hay khủng hoảng kinh tế, mà còn vì đây là một cuộc khủng hoảng đạo đức. Với tư cách một quốc gia, chúng ta đang thất bại trong việc trao cho thế hệ tiếp theo những cơ hội họ cần để thành công”, ông Milburn nhấn mạnh.