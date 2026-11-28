Nữ kình ngư khép lại hành trình với 7 HCV, nhưng điều đáng quý hơn cả là cô tìm lại được niềm vui khi sống với đam mê từng làm nên tên tuổi. Ở tuổi 30, Ánh Viên đang tận hưởng một hành trình trọn vẹn theo cách rất riêng.

Trước khi trở lại đường đua xanh, Ánh Viên từng chia sẻ quyết định tái xuất không xuất phát từ khát khao chinh phục thêm danh hiệu hay chứng minh khả năng chiến thắng. Sau bốn năm xa đấu trường đỉnh cao, cô nhận ra tình yêu dành cho bơi lội vẫn còn nguyên vẹn.

“4 năm rồi, Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi”, Ánh Viên chia sẻ.

Sau gần 4 năm rời xa đấu trường thành tích cao, Nguyễn Thị Ánh Viên đã có màn trở lại đầy cảm xúc tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh chụp màn hình

Đó là một lời chia sẻ giản dị nhưng cho thấy sự thay đổi trong tâm thế của nữ kình ngư. Nếu những năm tháng đỉnh cao gắn với áp lực thành tích, những kỷ lục và kỳ vọng của người hâm mộ, thì lần trở lại này mang ý nghĩa khác. Ánh Viên muốn được bơi, được tập luyện, sống lại với đam mê và lan tỏa tình yêu đường đua xanh đến các bạn nhỏ.

Sự trở lại ấy cũng gắn với tình cảm gia đình. Ánh Viên từng cho biết cô muốn đồng hành, động viên em trai Nguyễn Quang Thuấn có thêm động lực thi đấu. Cô không đặt nặng chuyện thắng thua, mà mong muốn tiếp thêm tinh thần cho người em đang theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.

Hành trình tái xuất khép lại bằng kết quả vượt ngoài mong đợi. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Ánh Viên giành 7 HCV, gồm 3 HCV cá nhân và 4 HCV tiếp sức. Cô còn góp phần phá 5 kỷ lục Đại hội, trong đó có những cột mốc do chính mình thiết lập. Thành tích ấy một lần nữa cho thấy đẳng cấp của nữ kình ngư từng thống trị đường đua xanh Việt Nam.

Sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu, Ánh Viên gửi lời cảm ơn đầy tình cảm: “Một hành trình đáng nhớ. Cảm ơn Ban huấn luyện, gia đình, đồng đội và tất cả mọi người đã luôn đồng hành, dõi theo và dành tình cảm, sự ủng hộ cho Viên trong suốt thời gian qua”.

Sau bốn năm, Ánh Viên đã trở lại và một lần nữa đứng trên bục cao nhất. Nhưng có lẽ, điều khiến cô hạnh phúc nhất không chỉ là những tấm huy chương hay kỷ lục mới. Đó là cảm giác được trở về với tình yêu bơi lội, được sống trọn vẹn với đam mê và được đón nhận bằng tình cảm chân thành của mọi người. Ở tuổi 30, Ánh Viên đang có một cái kết đẹp cho hành trình trở lại, đồng thời mở ra một chặng đường mới với nhiều niềm vui bên ngoài thành tích thể thao.