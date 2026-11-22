Từ những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa và tiềm năng phát triển, 7 xã khu vực Mù Cang Chải từng bước kết nối nguồn lực, mở rộng không gian phát triển.

Tháng 10/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã gồm Mù Cang Chải, Púng Luông, Khao Mang, Lao Chải, Nậm Có, Chế Tạo, Tú Lệ đã ký Quy chế phối hợp gồm 4 chương, 10 điều, nhằm phát huy lợi thế, mở rộng không gian phát triển.

Quy chế được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, chủ động, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau; việc thuộc địa bàn, chức năng của xã nào thì xã đó trực tiếp chủ trì xử lý, các xã liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ.

Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã ký kết quy chế phối hợp gồm 4 chương, 10 điều.

Sau một năm triển khai, cơ chế phối hợp bước đầu phát huy hiệu quả trong tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Thay vì tổ chức sự kiện riêng lẻ, các xã chủ động trao đổi, thống nhất thời gian, hạn chế trùng lặp nội dung, tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia đa dạng hoạt động, trải nghiệm trong chuỗi hành trình.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động không chỉ có sự tham gia của người dân địa phương đăng cai mà còn nhận được sự phối hợp từ các xã trong khối.

Giải chạy “Váy xòe trên sóng lúa” diễn ra trong tháng 10/2026 thu hút gần 200 nữ vận động viên đến từ các xã Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông và Chế Tạo tham gia.

Ông Hảng Đình Thu – Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết: Trong quá trình tổ chức Lễ hội Sắc chàm Lao Chải, các xã trong khối đã tích cực phối hợp tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ nhân lực và tham gia các hoạt động hưởng ứng. Sự đồng hành đó tạo không gian lễ hội sôi nổi, giàu bản sắc, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Giải bóng đá nữ xã Púng Luông thu hút 6 đội bóng của các xã lân cận trong khu vực.

Thông qua các hoạt động chung, nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc được giới thiệu rộng rãi, tạo dựng sức hút cho du lịch toàn khu vực. Đây cũng là cơ sở để các địa phương phát triển những sản phẩm có tính bổ trợ, khai thác hiệu quả thế mạnh riêng trong một không gian liên kết.

Các địa phương đang phối hợp xây dựng chuỗi tour, tuyến du lịch liên hoàn 7 xã, kéo dài từ điểm nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng, thưởng thức cốm Tú Lệ đến Điểm dừng chân văn hóa, ẩm thực xã Khao Mang.

Thực tế, mỗi xã đều sở hữu những tiềm năng riêng có thể bổ sung cho nhau. Mù Cang Chải nổi bật với hệ thống dịch vụ lưu trú, ăn uống; Púng Luông, Tú Lệ, Lao Chải có thế mạnh về bản sắc văn hóa, lễ hội và du lịch cộng đồng; Nậm Có có vùng trồng đào rừng tập trung 100 ha; Chế Tạo giàu tiềm năng du lịch sinh thái rừng nguyên sinh, còn Khao Mang có khả năng cung ứng các sản phẩm nông sản đặc sản phục vụ du khách.

Việc gắn kết, xây dựng chuỗi tour, tuyến du lịch liên hoàn sẽ mở rộng không gian du lịch, kéo dài hành trình khám phá và tạo điều kiện phân bổ khách giữa các địa phương.

Mỗi xã ở khu vực Mù Cang Chải đều sở hữu những tiềm năng riêng có thể bổ sung cho nhau.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn khu vực đón gần 600.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 905 tỷ đồng.

Bà Đinh Thị Hường – Phó Chủ tịch UBND xã Tú Lệ cho biết: Năm 2027, chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện bản đồ số du lịch liên vùng, hệ thống biển chỉ dẫn và đẩy mạnh quảng bá chung. Khi các điểm đến được kết nối thành hành trình thống nhất, du khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn, còn mỗi địa phương có cơ hội phát huy tốt hơn lợi thế của mình.

Bên cạnh lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch, các xã còn chú trọng phối hợp giải quyết những vấn đề chung trong đời sống cộng đồng, nhất là tại các khu vực giáp ranh. Năm 2026, Đảng ủy xã Púng Luông chủ trì xây dựng dự thảo Khung quy ước, hương ước thôn gồm 10 chương, tập trung vào những vấn đề có tính tương đồng giữa các địa phương như xây dựng nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ hủ tục, bảo vệ rừng...

Trong đó, chú trọng vận động người dân không thả rông gia súc phá hoại sản xuất, ảnh hưởng đến cảnh quan ruộng bậc thang và các khu vực canh tác giáp ranh; xác định trách nhiệm của chủ vật nuôi khi để xảy ra thiệt hại.

Năm 2027, sau khi hoàn thiện và thống nhất khung quy ước, các xã sẽ chỉ đạo, hướng dẫn 100% thôn tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế, để các hộ dân ký cam kết chấp hành.

Dù đã đạt kết quả bước đầu song công tác phối hợp vẫn chưa đạt kỳ vọng. Năm đầu triển khai Quy chế phối hợp cũng là năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới với yêu cầu cao.

Vì vậy, một số nội dung liên kết mới dừng ở trao đổi, thống nhất chủ trương; việc hình thành sản phẩm chung, phân công nhiệm vụ và kiểm tra kết quả thực hiện chưa thực sự rõ nét.

Ông Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, Trưởng khối năm 2026 cho biết: Qua một năm triển khai, chúng tôi đã tiến hành sơ kết, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, xác định rõ hơn trách nhiệm, nhiệm vụ của từng địa phương, tập trung khắc phục trong năm 2027.

Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã khu vực Mù Cang Chải tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ năm 2027.

Từ thực tiễn đó, năm 2027, 7 xã đã xác định yêu cầu trọng tâm là chuyển từ liên kết về chủ trương sang phối hợp bằng nhiệm vụ và kết quả cụ thể, với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và trách nhiệm.

Trước hết, các địa phương tập trung kết nối không gian phát triển thông qua hoàn thiện quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kiến nghị tập trung nguồn lực nâng cấp Quốc lộ 32 và kè chống sạt lở ở các khu dân cư, kè bảo vệ di sản ruộng bậc thang.

Đối với những vấn đề có tính liên địa bàn, các xã thống nhất thành lập 4 tổ công tác liên xã bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các tuyến giáp ranh; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chung trước ngày 30/4/2027, tổ chức diễn tập ứng phó sạt lở, lũ quét. Công tác bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường, phấn đấu duy trì 100% thôn không ma túy.

Các xã thống nhất sẽ thành lập 4 tổ công tác liên xã bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các tuyến giáp ranh.

Để các nhiệm vụ không dừng lại ở kế hoạch, xã Khao Mang - Trưởng khối năm 2027 sẽ ban hành kế hoạch phối hợp trước ngày 31/12/2026, xây dựng biểu mẫu báo cáo thống nhất, duy trì giao ban, kiểm tra và đôn đốc tiến độ. Đây là bước cụ thể hóa quyết tâm khắc phục hạn chế, chuyển từ liên kết về chủ trương sang phối hợp bằng hành động và kết quả cụ thể.

Một năm chưa đủ để tạo nên những chuyển biến lớn, nhưng đã đặt nền móng cho cách tiếp cận mới trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức phát triển ở khu vực vùng cao. Sức mạnh của 7 xã sẽ không chỉ ở những gì đang có, mà còn ở giá trị được tạo ra khi các lợi thế ấy được kết nối, cộng hưởng vì mục tiêu phát triển chung và nâng cao đời sống Nhân dân.