Tới dự Lễ khai mạc có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phu nhân Lê Nguyệt Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, Phu nhân, Phu quân và đông đảo bạn bè quốc tế.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc liên hoan. Ảnh: Hoàng Toàn

Đưa cả thế giới đến quanh một bàn ăn

Được tổ chức ngày 21 - 22/11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam, Liên hoan quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh ẩm thực là điểm khởi đầu của những cuộc gặp gỡ, giúp con người xích lại gần nhau và mở ra cơ hội tìm hiểu truyền thống, phong tục, nếp sống của mỗi dân tộc. Qua mỗi món ăn, mỗi câu chuyện được chia sẻ, sự thấu hiểu và tình bạn được hình thành, bồi đắp.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian hàng. Ảnh: Hoàng Toàn

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân trong đường lối đối ngoại; mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân các nước gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan đại diện nước ngoài tăng cường giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã luôn quan tâm, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Liên hoan; cảm ơn Đoàn Ngoại giao, các cơ quan, tổ chức, nghệ nhân, đầu bếp, nghệ sĩ và các đơn vị đã chung tay tổ chức sự kiện.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Liên hoan. Ảnh: Hoàng Toàn

Tại Lễ khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh, ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa.

"Chúng tôi tự hào giới thiệu ẩm thực mang phong cách Hoa Kỳ, đồng thời trưng bày các loại trái cây tươi chất lượng cao được trồng bởi những người nông dân Hoa Kỳ. Những sản phẩm này phản ánh sự đa dạng của thiên nhiên nước Mỹ, sự tận tâm của người nông dân và truyền thống nông nghiệp phong phú đã gắn kết các cộng đồng trên khắp đất nước chúng tôi", Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ.

Đại sứ Jennifer Wicks háo hức được ghé thăm và thưởng thức những nét đặc sắc trong nền ẩm thực do các cơ quan đại diện ngoại giao khác mang đến sự kiện năm nay. "Mỗi gian hàng đều mang đến một câu chuyện riêng để khám phá. Cùng nhau, chúng ta đưa cả thế giới đến chung quanh một bàn ăn".

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Toàn

Tại Lễ khai mạc, bà Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Nhân dịp này, Ban tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao phần hỗ trợ cho đại diện các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và TP. Huế.

Quảng bá bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới

Với ba không gian chính “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, Liên hoan đưa công chúng đến với những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa đa dạng. Cùng với các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, sự kiện lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập.

Ban tổ chức trao phần hỗ trợ cho đại diện 5 địa phương: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và TP. Huế. Ảnh: Hoàng Toàn

Liên hoan là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua giao lưu ẩm thực và văn hóa, Liên hoan góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, phát huy sức mạnh mềm và nguồn lực văn hóa cho phát triển đất nước.

Sự kiện cũng lan tỏa tinh thần của Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027 - 2036 do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua tháng 9/2026. Bằng những trải nghiệm gần gũi và hoạt động sẻ chia thiết thực, Liên hoan góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong kết nối con người, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và hướng tới phát triển bền vững.

Gian hàng ẩm thực món ngon Việt Nam. Ảnh: HS

Trải qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại thường niên, nơi các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè Việt Nam cùng gặp gỡ, chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng. Từ những hương vị của mỗi quốc gia, Liên hoan tiếp tục vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, đưa các nền văn hóa và con người đến gần nhau hơn.

Một số gian hàng ẩm thực các nước tại Liên hoan:

Gian hàng ẩm thực Belarus. Ảnh: HS

Gian hàng ẩm thực Ukraine

Gian hàng ẩm thực Dominica

Gian hàng ẩm thực Thái Lan

Gian hàng ẩm thực Lào

GIan hàng ẩm thực Timor Leste

Gian hàng ẩm thực Saudi Arabia

Không gian Di sản trà Việt

Liên hoan góp phần quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế