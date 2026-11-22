Bản tin thời sự ngày 22-11: Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều điểm tham quan, du lịch mở cửa miễn phí
Bản tin thời sự ngày 22-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế lần thứ 14; Những điểm đến miễn phí đừng bỏ lỡ trong ngày Văn hóa Việt Nam 24-11; Dự báo Bắc bộ thêm đợt không khí lạnh, Trung bộ sắp có mưa;...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-22-11-ngay-van-hoa-viet-nam-nhieu-diem-tham-quan-du-lich-mo-cua-mien-phi-post883143.html