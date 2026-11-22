Đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi đang nhận được sự quan tâm của nhiều người cao tuổi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi chỉ được hưởng chính sách này nếu thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và đáp ứng các điều kiện theo quy định.