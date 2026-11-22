​Ngày hội diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi, ấm áp tình đoàn kết. Với sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Tại ngày hội đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày Văn hóa Việt Nam; Đồng thời, cũng là dịp biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng xây dựng khu dân cư trong thời gian qua.

Tham dự có các đồng chí: Ngô Thanh Hoài - Đảng ủy viên, Phó Ban Xây dựng Đảng phường; Hoàng Văn Ân - Phó Chủ tịch MTTQ VN phường, Chủ tịch Hội CCB phường; Huỳnh Thị Duyên - Phó Trưởng phòng Văn hóa xã hội phường; Mai Thị Trúc Ly - Bí thư Chi bộ Khu phố 44; Nguyễn Đình Sướng - Trưởng khu phố 44; Nguyễn Thành Tuấn - Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 44, cùng các đồng chí cấp ủy chi bộ, đảng viên, các vị lão thành cách mạng, hội cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Ông Ngô Thanh Hoài (bìa phải) - Đảng ủy viên - Phó Ban xây dựng Đảng thay mặt Đảng bộ, UBND, UBMTTQVN phường Bình Hưng Hòa tặng hoa cho Ban điều hành khu phố 44

Thay mặt Ban công tác Mặt trận khu phố 44, ông Nguyễn Thành Tuấn - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố kêu gọi Nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái; chăm lo cho công tác an sinh xã hội, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - thân thiện môi trường ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, xây dựng khu phố không ma túy, an toàn phòng cháy chữa cháy; phòng, chống dịch bệnh; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, xây dựng khu phố bình yên; tiếp tục phát động mô hình “Bình Hưng Hòa muôn sắc hoa”; đăng ký và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” năm 2027, xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc”; tăng cường và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường ngang tầm nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Sướng - Trưởng khu phố 44 thay mặt Khu phố báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2026 và phương hướng cần tập trung các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn khu phố. Bảo đảm nề nếp trật tự kỹ cương đúng pháp luật, tăng cường nắm tình hình dư luận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân liên quan đến những trường họp vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng…

Các cá nhân, tập thể nhận giấy khen của phường Bình Hưng Hòa

Ông Nguyễn Đình Sướng - Trưởng khu phố 44, ông Nguyễn Thành Tuấn - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố tặng quà cho những hộ khó khăn trên địa bàn

Tổ Đề án 06 của khu phố làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình, hướng dẫn từng người dân tiếp cận, sử dụng trên VneID dịch vụ công trực tuyến. Để thiết thực hỗ trợ tốt nhất cho người dân, tổ Đề án 06 đã sử dụng Văn phòng khu phố 44 làm điểm hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký thường trú, tạm trú, xác nhận cư trú bằng hình thức trực tuyến trên VneID hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến…

Ngoài ra, Ban điều hành khu phố đã triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động thi đua khác bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Khu phố đã phối hợp tuyên truyền, vận động và làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ; không để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong năm khu phố xảy ra một vụ cháy không gây chết người…

Ngày hội có sự tham dự của các cấp chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân

“Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể phường, sự chỉ đạo cụ thể, kịp thời và có kiểm tra, giám sát của Chi bộ khu phố, sự phối hợp nhịp nhàng của Ban điều hành, Mặt trận đoàn thể khu phố, đặc biệt được sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn. Kết quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố ngày càng được củng cố và nâng cao”, ông Nguyễn Đình Sướng kết luận.

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa, UBND, UBMTTQVN phường, đồng chí Ngô Thanh Hoài - Đảng ủy viên - Phó Ban xây dựng Đảng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà hệ thống chính trị và Nhân dân Khu phố 44 đã đạt được trong năm 2026. Đồng thời ông đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và toàn thể Nhân dân khu phố 44 quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường, không để gây ô nhiễm môi trường ở địa bàn dân cư. Đảm bảo an ninh trật tự từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027 để đảm bảo sự bình yên của nhân dân. Tập trung tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy từ nay đến Tết Đinh Mùi 2027. Vận động khám chữa bệnh toàn dân theo chủ trương của Trung ương cũng như thành phố.

Ông Ngô Thanh Hoài - Phó Ban xây dựng Đảng phường Bình Hưng Hòa phát biểu

Ngoài ra, tiếp tục phát huy những cái đã làm được, trong đó gắn kết ngân hàng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các vốn vay ưu đãi để đảm bảo cuộc sống. Tuyên truyền vận động nhân dân năm 2027 100% gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Cuối cùng đồng chí Ngô Thanh Hoài nói về việc sử dụng, tiếp cận nền tảng số, không gian số, công dân số trong Đảng viên và nhân dân làm sao cho dễ dàng, thuận tiện hơn.