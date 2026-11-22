Theo Công an TP Đà Nẵng, tối 20/11, hai du khách gồm một nam và một nữ bị mắc kẹt tại khu vực khe Suối Cày, thuộc tổ dân phố Nam Mỹ (Lộc Mỹ cũ), phường Hải Vân, do mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao.

Thời điểm xảy ra sự việc, nước lũ từ hai phía đổ về, dòng chảy xiết chia cắt toàn bộ lối đi, khiến hai du khách không thể tự di chuyển ra ngoài.

2 du khách được giải cứu thành công. Ảnh: CACC.

Nhận được tin báo, Công an phường Hải Vân khẩn trương phối hợp với lực lượng quân sự phường, Đồn Biên phòng Hải Vân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân địa phương triển khai phương án cứu hộ.

Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời tối, mưa lớn, địa hình hiểm trở và nước suối chảy xiết. Các lực lượng đã nỗ lực tiếp cận vị trí hai du khách, triển khai phương án ứng cứu, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và những người tham gia cứu hộ.

Sau hơn 4 giờ triển khai, đến 1h20 ngày 21/11, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công hai du khách, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Qua vụ việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách không đi vào khu vực sông, suối khi có mưa lớn; tránh vui chơi, tham quan tại những địa điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét hoặc nước dâng đột ngột.

Khi gặp tình huống nguy hiểm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.