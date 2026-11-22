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Vụ tai nạn xảy ra ngày 20/11 trên đường Delhi, thuộc địa phận Saharanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) và được camera giám sát của một phương tiện đi ngược chiều ghi lại.

Theo hình ảnh từ camera, chiếc Toyota Fortuner màu trắng chạy với tốc độ cao, vượt lên bên phải một ô tô gắn camera hành trình, đồng thời lấn sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều.

Khi vừa vượt qua phương tiện này, tài xế Fortuner bất ngờ phát hiện một chiếc máy kéo chở hàng đang đi tới. Để tránh va chạm trực diện, người lái lập tức đánh lái sang trái.

Tuy nhiên, tình huống trở nên nguy hiểm khi một chiếc Suzuki Swift màu trắng xuất hiện ngay phía sau máy kéo và đang rẽ ngang qua đường. Chiếc Fortuner không kịp giảm tốc độ, mất kiểm soát rồi tông trực diện chiếc Suzuki Swift.

Toyota Fortuner chạy quá tốc độ, đâm Suzuki Swift và xe đạp.

Cú va chạm mạnh với xe Suzuki khiến chiếc Fortuner bị xoay ngang lao về phía lề đường húc trúng một người đàn ông đang đi xe đạp sát lề, đồng thời đâm đổ một cột điện. Sau cú va chạm, Fortuner trượt ngược trở lại mặt đường và dừng lại với phần đầu xe biến dạng nghiêm trọng.

Người đi xe đạp bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Theo thông tin từ India Today, tình trạng của nạn nhân được xác định nguy kịch.

Cả hai ô tô đều bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm. Túi khí trên Fortuner và Swift đã bung, góp phần bảo vệ những người ngồi bên trong xe. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến tai nạn sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ khi vượt xe ở tốc độ cao, đặc biệt trên những đoạn đường có phương tiện đi ngược chiều. Khi gặp tình huống bất ngờ, việc đánh lái gấp trong lúc xe đang chạy nhanh có thể khiến tài xế mất kiểm soát, gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn cả những người tham gia giao thông xung quanh.

Theo Indiatoday