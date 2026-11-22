Chiều 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Quảng trường Tây Đô (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Quảng trường Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ . Ảnh: chinhphu.vn

Chương trình do phường Hưng Phú đăng cai tổ chức theo hình thức liên phường (gồm Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An), nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tham dự sự kiện có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức; Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía TP Cần Thơ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đồng Văn Thanh; Chủ tịch UBND Thành phố Trương Cảnh Tuyên; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Thị Cẩm Đào cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhân, các chức sắc tôn giáo, nghệ nhân và người dân địa phương.

Tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực đã trao quà tặng tập thể phường Hưng Phú, đồng thời cùng ông Nguyễn Quang Đức trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu của bốn phường.

Chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên tổ chức toàn quốc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", ông khẳng định đoàn kết là giá trị tinh thần đặc biệt, trong đó văn hóa đóng vai trò nền tảng tinh thần, nuôi dưỡng lòng yêu nước và là cái gốc cho sự gắn kết bền vững.

Năm 2026, toàn bộ 1.227 khu dân cư thuộc 103 xã, phường của Cần Thơ đã tổ chức ngày hội, thu hút hơn 109.300 lượt người tham gia. Địa phương đã biểu dương 910 tập thể, 3.140 hộ gia đình, 2.780 cá nhân; tặng 12.470 phần quà trị giá gần 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 733 căn nhà đại đoàn kết và trao 280 suất học bổng. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực của đồng bào Kinh, Hoa, Khmer, Chăm cũng được tổ chức sôi nổi.

Khái quát tình hình chung, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết 9 tháng đầu năm 2026, GDP cả nước tăng 9,01%, thu ngân sách 10 tháng đạt khoảng 2,44 triệu tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD. Riêng Cần Thơ đạt mức tăng trưởng kinh tế 7,89%, đứng thứ hai trong năm địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại bốn phường tham gia ngày hội, thu ngân sách 10 tháng đạt khoảng 1.200 tỷ đồng (chiếm gần 6% toàn thành phố), vận động trao 15.900 phần quà an sinh trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Nhấn mạnh "tăng trưởng chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được qua việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống", Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thành phố tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt phương châm "lấy dân làm gốc". Mọi chủ trương phải để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Mặt trận và chính quyền cần giải quyết dứt điểm các vướng mắc của người dân ngay từ cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hoạt động. Ông biểu dương phường Ninh Kiều với mô hình "Tiếng chuông đô thị" và Câu lạc bộ "Dân gần luật, luật gần dân", cũng như phường Cái Khế đã sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng mở rộng Quốc lộ 91 nhờ sự đồng thuận của người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đồng chí Nguyễn Quang Đức trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn bốn phường. Ảnh: chinhphu.vn

Thứ hai, tăng tốc phát triển kinh tế cuối năm, không để chậm trễ vì thủ tục hành chính hoặc tâm lý né tránh trách nhiệm. Thành phố cần tháo gỡ vướng mắc đầu tư công, hoàn thành các dự án giao thông, logistics trọng điểm và hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, "kinh tế phát triển đến đâu, an sinh phải theo đến đó", địa phương cần sớm chuẩn bị chăm lo chu đáo Tết Đinh Mùi 2027 cho các gia đình chính sách, người nghèo.

Thứ ba, đầu tư bảo tồn văn hóa xứng tầm nguồn lực nội sinh theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội. Quá trình đô thị hóa phải gắn liền với giữ gìn không gian chợ nổi, đờn ca tài tử, miệt vườn, bến Ninh Kiều. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý bảo tồn văn hóa đồng bào Khmer gắn với hệ thống chùa, phum sóc, chữ viết và lễ hội truyền thống; đồng thời mượn hình ảnh giải đua ghe Ngo tại Lễ hội Oóc Om Bóc để nhấn mạnh tinh thần đồng lòng: con thuyền chỉ về đích khi các tay chèo cùng chung nhịp.

Thứ tư, củng cố văn hóa từ ứng xử đời thường, nếp sống gia đình cho đến không gian mạng, yêu cầu cán bộ phải nêu gương. Song song đó, địa phương cần giữ vững an ninh trật tự, chủ động hóa giải mâu thuẫn từ sớm ngay tại khu dân cư.

Phó Thủ tướng Thường trực kỳ vọng tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực hằng ngày, giúp Cần Thơ bứt phá mạnh mẽ, xứng tầm trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.