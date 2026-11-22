Nhấn mạnh tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng đại đoàn kết không phải là điều gì quá xa xôi, đó là khi nhà này có việc thì nhà kia sang giúp; khi cả ấp, cả khu dân cư cùng góp sức làm một con đường, khi người dân tin tưởng và đồng hành với chính quyền.