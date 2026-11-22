Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. (Ảnh: Duy Linh)

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến tập trung khẳng định tầm vóc lịch sử, ý nghĩa thời đại của Ngày Toàn quốc kháng chiến; vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thể hiện sâu sắc lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối, Anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công và các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nhất là thế hệ trẻ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; Chuyển hóa tinh thần toàn quốc kháng chiến thành ý chí, quyết tâm, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam; Đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc lịch sử; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối, tiết kiệm; hướng về Nhân dân; không phô trương, hình thức.

Xác định rõ nội dung và quy mô các hoạt động kỷ niệm trọng tâm. Nêu rõ trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm đối với các ban, bộ, ngành, địa phương và thành phố Hà Nội, bảo đảm không chồng chéo; sự chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Người đứng đầu cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, an toàn của hoạt động; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để hoạt động kỷ niệm đến được với từng người dân, từng gia đình, nhất là thế hệ trẻ.

Các hoạt động kỷ niệm có Chủ đề "Tinh thần Toàn quốc kháng chiến - Sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

Thông điệp: "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh - Đồng lòng để Tổ quốc hùng cường".

Về quy mô tổ chức, theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tổ chức ngày 19/12/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội; Thành ủy Hà Nội chủ trì theo Kết luận số 91-KL/TW, ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư; cùng các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia, bao gồm: tổ chức Lễ dâng hoa-dâng hương, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội; thăm Khu di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (làng Vạn Phúc).

Tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề: “Toàn quốc kháng chiến - ý chí bảo vệ độc lập, tự do và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc”; tổ chức hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu người có công, nhân chứng lịch sử...

Theo Kế hoạch, Thời khắc tri ân “20 giờ 03 phút” sẽ được tổ chức trên cả nước. Theo đó, đúng 20 giờ 03 phút (thời khắc tiếng súng mở đầu Toàn quốc kháng chiến 80 năm trước) ngày 19/12/2026: phát lại toàn văn Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh, truyền hình quốc gia và địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng số; Tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, di tích lịch sử trên cả nước.

6 địa phương được giao tổ chức điểm cầu Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt, thực hiện theo phân công; bao gồm: Thủ đô Hà Nội - điểm cầu chính; Thành phố Hồ Chí Minh; tỉnh Điện Biên; các thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm riêng; tập trung các hoạt động tri ân, tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Nội dung chi tiết xem tại đây Kế hoạch số 89-KH/BTGTW.