Tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 21.11, đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, đã thông tin về kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo ông Lê Văn Khảm, trong quá trình thảo luận Luật Bảo hiểm xã hội, một số đại biểu Quốc hội đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đề xuất, người từ đủ 70 tuổi có thể được hưởng chính sách, riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận từ đủ 65 tuổi.

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Trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, trên cơ sở kế thừa chính sách trợ cấp hằng tháng đối với người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi. Một trong những thay đổi quan trọng của luật là giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp từ 80 xuống còn 75 tuổi. Chính sách này nhằm hỗ trợ đời sống cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội khi về già.

Về đề xuất tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp, ông Lê Văn Khảm cho biết việc điều chỉnh cần căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

"Khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội", ông Lê Văn Khảm nói.

Như vậy, việc từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đã có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, hiện chưa có thời điểm cụ thể để áp dụng ngưỡng tuổi 70 hoặc 65 như đề xuất của một số đại biểu Quốc hội. Theo tính toán, nếu triển khai chính sách này, ngân sách nhà nước dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Điều kiện để người từ 70 đến dưới 75 tuổi được nhận trợ cấp hưu trí xã hội

Theo quy định hiện hành tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi vẫn có thể được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng nếu đáp ứng các điều kiện nhất định.

Cụ thể, Luật Bảo hiểm xã hội quy định công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, đồng thời có văn bản đề nghị thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Như vậy, để được hưởng chính sách này, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi cần đáp ứng các điều kiện: Là công dân Việt Nam; thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1.7.2025.

Đáng lưu ý, người từ 70 đến dưới 75 tuổi không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ chưa được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chỉ căn cứ vào độ tuổi, kể cả trường hợp không có lương hưu. Đối với nhóm này, theo quy định hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là từ đủ 75 tuổi trở lên nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Về mức hưởng, từ ngày 5.10, mức trợ cấp hưu trí xã hội đã tăng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng cho người từ 75 tuổi trở lên. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng ở độ tuổi thấp hơn, từ đủ 70 đến dưới 75.