Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Được thành lập ngày 8/8/1986, tiền thân là Trường Phổ thông Trung học Kỹ thuật Đồng Hỷ, Nhà trường khởi đầu với nhiều khó khăn. Năm học đầu tiên, 4 lớp với 200 học sinh phải học nhờ tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến. Đến năm học thứ hai, Trường mới có 4 phòng học đơn sơ, thiếu thốn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Với tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, Nhà trường từng bước ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Sau 40 năm, quy mô trường có thời điểm phát triển lên 56 lớp với hơn 2.600 học sinh; hiện duy trì 42 lớp, khoảng 1.900 học sinh mỗi năm. Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư, hệ thống phòng học bộ môn và thiết bị phục vụ giảng dạy từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Trường hiện có hơn 100 cán bộ, giáo viên, trong đó 60% đạt trình độ trên chuẩn.

Các em học sinh tham gia Lễ kỷ niệm.

Trong 40 năm, học sinh Nhà trường đạt gần 3.000 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; riêng năm học 2025-2026 đạt gần 200 giải. Cùng với giáo dục mũi nhọn, Nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện, phát triển kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và thiện nguyện, xây dựng môi trường học tập nhân văn, trách nhiệm.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyĐỗ Thị Minh Hoa chúc mừng Trường THPT Đồng Hỷ.

Tại Lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh cùng ôn lại truyền thống, tri ân những người đặt nền móng, vun đắp cho sự phát triển của Nhà trường. Đơn vị xác định tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ban Giám hiệu Nhà trường nhận Cờ lưu niệm của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia cho Ban Giám hiệu Trường THPT Đồng Hỷ.

Dịp này, Trường THPT Đồng Hỷ đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ lưu niệm của UBND tỉnh và Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia, ghi nhận những thành tích, đóng góp của Nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.