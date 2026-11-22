Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV)

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhận định: Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu… đang tác động trực tiếp đến sinh kế, sức khỏe và sự an toàn của con người, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng lại ở hoạt động cứu trợ tình thế khi biến cố xảy ra. Thay vào đó, cần chủ động đi trước một bước, phòng ngừa từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, kịp thời hỗ trợ phục hồi và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược: chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh; xây dựng phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp.

Từ những định hướng này, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận, hiến kế các giải pháp xoay quanh 5 vấn đề trọng tâm: Hoàn thiện hệ sinh thái nhân đạo số và chuẩn hóa cơ chế điều phối nguồn lực; phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự gắn kết của người lao động; nhân rộng các mô hình sinh kế tự cường với kinh tế xanh; đổi mới truyền thông, lan tỏa sáng kiến và phát huy vai trò của thế hệ trẻ; ưu tiên bảo vệ trẻ em, phòng ngừa rủi ro và xây dựng cộng đồng an toàn.

Ông Elkhan Rahimon, Trưởng đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, cụm các quốc gia Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi qua các tham luận về chủ đề “80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Giá trị lịch sử, sứ mệnh nhân đạo và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới” và “Định hình tương lai nhân đạo: Các xu hướng, mô hình điển hình và tăng cường hợp tác quốc tế trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ”.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam”, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, các đơn vị công nghệ và tổ chức quốc tế.

Tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam". (Ảnh: PV)

Thông qua tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về những cơ hội, mô hình và giải pháp tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội; phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các đơn vị công nghệ và truyền thông trong hoạt động nhân đạo; thúc đẩy đổi mới phương thức vận động, kết nối và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân đạo rộng mở, hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tạo diễn đàn để các bên chia sẻ tầm nhìn, đề xuất các sáng kiến, định hướng hợp tác thiết thực, tăng cường sự gắn kết giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với các đối tác. Qua đó tạo nền tảng cho những chương trình hợp tác có chiều sâu, lâu dài và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết hợp tác với các doanh nghiệp. (Nguồn: Hội CTĐ Việt Nam)

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực hoạt động nhân đạo, trợ giúp xã hội; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; sơ cấp cứu và hiến máu tình nguyện; giáo dục, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các nhóm yếu thế; huy động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội; chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng an toàn, bền vững.

Giai đoạn 2020 - 2026 ghi dấu những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thông qua mạng lưới 29 đối tác và nhà tài trợ quốc tế, Hội đã kết nối Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức nhân đạo, chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài; tiếp nhận hơn 471,15 tỷ đồng thông qua 73 dự án, khoản viện trợ.

Không chỉ tiếp nhận hiệu quả nguồn lực quốc tế, Hội còn chủ động phát huy tinh thần đoàn kết toàn cầu. Từ năm 2022 đến hết năm 2026, Hội đã triển khai 8 đợt hỗ trợ quốc tế với tổng kinh phí phân bổ, cứu trợ đạt hơn 816,4 tỷ đồng, kịp thời sẻ chia với nhân dân 6 quốc gia và khu vực gồm: Cuba, Ucraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri, Mỹ, Vanuatu và Myanmar.