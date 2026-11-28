Du khách tham quan và tận hưởng không khí mùa lễ hội tại Universal Studios Hollywood ở California, Mỹ, ngày 22/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo số liệu của Liên đoàn Nông trại Mỹ (AFBF), chi phí cho một bữa tối Lễ Tạ ơn năm nay dự kiến tăng hơn 6% so với năm ngoái, chủ yếu do giá một số thực phẩm quen thuộc như bánh mì cuộn và quả nam việt quất đi lên. Dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy giá thực phẩm đã tăng khoảng 33% kể từ năm 2019, tạo thêm gánh nặng cho ngân sách của các hộ gia đình.

Đối với nhiều người Mỹ, mức giá hiện nay tại các siêu thị đã trở thành nỗi lo thường trực. Ông Mark Lawson, 50 tuổi, một kỹ sư sống tại thủ đô Washington, cho biết ông không thể hình dung giá thực phẩm lại tăng mạnh đến vậy so với năm 2019. Mỗi lần đi siêu thị, ông đều bất ngờ trước số tiền phải trả cho những mặt hàng vốn có giá thấp hơn đáng kể trước đây.

Để tiết kiệm chi phí, bà Shawna McCaulin, 72 tuổi, sống tại bang New Jersey, đã chọn mua gà tây nhỏ hơn và loại bỏ những món ăn cầu kỳ. Bà cũng tự làm nước sốt nam việt quất thay vì mua sản phẩm chế biến sẵn.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng chịu sức ép tài chính như nhau. Trong khi các gia đình thu nhập thấp phải tính toán từng khoản chi, những người có thu nhập cao và sở hữu tài sản tích lũy vẫn có khả năng duy trì mức chi tiêu thoải mái. Với nhóm này, các khoản tiết kiệm hưu trí, danh mục đầu tư chứng khoán và bất động sản có giá trị giúp họ ít chịu sức ép hơn trước chi phí sinh hoạt tăng cao.

Bà Hazel Reynolds, 48 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tiếp thị tại khu vực ngoại ô Washington, cho biết đã chi vài trăm USD để chuẩn bị bữa tiệc Lễ Tạ ơn cho gia đình gồm ba người con, chồng và một số bạn bè. Bên cạnh món gà tây truyền thống, thực đơn còn có vịt quay và rượu vang cao cấp. Với bà, khoản chi này xứng đáng để mọi người có thể cùng tận hưởng một dịp lễ vui vẻ.

Khoảng cách kinh tế còn thể hiện ở khả năng đoàn tụ gia đình. Theo ông Clay Ramsay, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và an ninh thuộc Đại học Maryland, đối với nhiều gia đình lao động, giá vé máy bay quá cao có thể khiến một thành viên không thể trở về nhà trong dịp lễ. Những người khác vẫn phải làm việc một phần trong ngày Lễ Tạ ơn, chỉ có thể đến dự bữa ăn muộn hơn mọi người.

Để chia sẻ chi phí, nhiều gia đình lựa chọn hình thức tiệc chung, trong đó mỗi người mang một món ăn đến đóng góp. Gia chủ thường đảm nhận việc mua và chế biến gà tây - món ăn đắt nhất trên bàn tiệc - trong khi những người khác chuẩn bị các món còn lại. Cách tổ chức này vừa giúp giảm gánh nặng tài chính, vừa duy trì được truyền thống sum họp trong điều kiện kinh tế khó khăn.

Theo ông Darrell West - chuyên gia cấp cao tại Viện Brookings, dù nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng, không phải tất cả người dân đều được hưởng thành quả thịnh vượng. Bất bình đẳng thu nhập khiến một bộ phận có điều kiện sống ngày càng sung túc, trong khi nhiều người khác vẫn chật vật trang trải những nhu cầu thiết yếu.