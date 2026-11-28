Vườn quýt Úc chuẩn bị thu hoạch của HTXNNUDCNC Đồng Du.

Khởi đầu từ cách đây 8 năm (năm 2018), HTXNNUDCNC Đồng Du sau khi thành lập đã thuê lại diện tích ruộng của người dân trong vùng đầu tư chuyển đổi sản xuất. HTX lựa chọn 3 giống cây ăn quả chủ lực đưa vào phát triển sản xuất gồm: gần 2 ha trồng nho hạ đen và nho mẫu đơn, diện tích còn chủ yếu trồng bưởi Diễn và một phần trồng thanh long ruột đỏ. Cùng với đó, HTXNNUDCNC Đồng Du đã đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, hướng đến ứng dụng công nghệ cao vào quá trình chăm sóc, đánh giá chất lượng sản phẩm. Toàn bộ diện tích cây ăn quả được HTX sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP, sử dụng phân hữu cơ, loại bỏ thuốc trừ sâu, bệnh hóa học; áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước. Đối với cây nho hạ đen và nho mẫu đơn được trồng trong nhà màng và sử dụng máy đo độ đường đảm bảo thu hoạch đúng thời điểm, sản phẩm cho chất lượng tốt nhất. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc HTXNNUDCNC Đồng Du cho biết: Các loại cây trồng được đưa vào đều là giống mới được sản xuất trên đồng đất địa phương. Nhất là nho, lần đầu tiên được trồng ở khu vực miền Bắc có khí hậu khác biệt hẳn với những vùng trồng truyền thống của loại cây này. Do vậy, HTX đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng công nghệ cao để đảm bảo hiệu quả.

Nho mẫu đơn trồng tại HTXNNUDCNC Đồng Du.

Quá trình sản xuất của HTXNNUDCNC Đồng Du đã minh chứng rõ nét về hướng đi đúng đắn trong việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống cây trồng mới vào sản xuất. Điển hình, cây nho mẫu đơn và nho hạ đen đã thích nghi tốt với điểm kiện đồng đất, chế độ chăm sóc… Cây nho sai quả và đạt năng suất và chất lượng không thua kém những vùng trồng truyền thống. Như năng suất nho hạ đen đạt bình quân lên đến 10 tấn/ha/năm (sản xuất 2 vụ trong năm). Với các loại cây ăn quả khác, những năm đầu cũng đều phát huy tốt, tuy nhiên do thời tiết biến đổi bất thường, thị trường tiêu thụ và giá bán xuống thấp đã ảnh hưởng đến sản xuất. Như cây bưởi Diễn trồng chủ lực khoảng 2 ha giá bán giảm hơn 50% dẫn đến hiệu quả không cao. Từ thực tế đó, HTXNNUDCNC Đồng Du tiếp tục đổi mới sản xuất, thay thế cây trồng không còn hiệu quả bằng giống quýt Úc chủ lực, cùng quýt hương nhí và táo đại mật.

Vườn quýt Úc được chuyển đổi tại HTXNNUDCNC Đồng Du.

Theo đó, toàn bộ diện tích bưởi Diễn với hơn 700 gốc được chuyển sang quýt Úc, được sử dụng ngay gốc bưởi ghép mắt. Đây là giống quýt mới sai quả, có độ ngọt, ăn không để lại xơ… Quan trọng hơn, quýt Úc có thời gian thu hoạch dài từ 3 - 4 tháng, đúng vào dịp cuối năm và tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Sau 2 năm chuyển đổi, ghép giống quýt mới trên gốc bưởi Diễn, hiện vườn quýt Úc của HTX bắt đầu cho thu hoạch. Theo ông Phạm Văn Đức: Quýt Úc được ghép trên gốc bưởi Diễn khỏe, phát triển nhanh, chống chịu tốt sâu, bệnh. Sau 2 năm cây đã khép tán, cho năng suất cao. Hướng đi này mở ra triển vọng đạt hiệu quả cao những năm tiếp theo khi cây quýt Úc cho quả ổn định và trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của HTX.

Vườn nho hạ đen của HTXNNUDCNC Đồng Du.

Sau thời gian phát triển với các loại cây ăn quả mới, HTXNNUDCNC Đồng Du đang thu được “quả ngọt” trên diện tích sản xuất. Với diện tích trồng nho cho sản lượng bình quân từ 15 18 tấn/ha/năm, cho giá trị sản xuất đạt gần 1 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần trồng rau, và ngô trước đây. Sản phẩm nho hạ đen, nho mẫu đơn của HTX được công nhận OCOP 3 sao. Cây quýt Úc sắp vào vụ thu hoạch, đã có nhiều đầu mối tiêu thụ cả trong và ngoài tỉnh đặt hàng. Sản lượng quýt Úc trên diện tích sản xuất năm nay dự kiến đạt khoảng 18-20 tấn quả. Nhiều cây cho năng suất đạt đến 200 kg quả/cây. Ước giá trị sản xuất của cây quýt Úc những năm đầu đạt từ 400-500 triệu đồng/ha, sau 3 năm giá trị tăng 1,5- 2 lần. HTXNNUDCNC Đồng Du đang làm giàu trên chính đồng ruộng quê hương từ hướng chuyển đổi đúng đắn và hiệu quả.

Táo đại mật được trồng xen diện tích quất Úc chuẩn bị cho thu hoạch của HTXNNUDCNC Đồng Du.

Tuy nhiên, để diện tích canh tác phát huy hiệu quả hơn nữa cần giải quyết được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình sản xuất. Đó là, khâu bảo quản sau thu hoạch chưa được đầu tư dẫn đến sản phẩm thu hoạch xong phải bán ngay, dễ dẫn đến bị ảnh hưởng khi giá có thể xuống thấp. Nếu sản phẩm được bảo quản bằng kho lạnh vẫn đảm bảo độ tươi, ngon, có thể chờ giá tăng, nâng cao lợi nhuận… Một vấn đề nữa là công tác xúc tiến thương mại cần được quan tâm hơn nữa. Hiện nay, sản phẩm của HTX đều tiêu thụ chính trên thị trường tự do và thông qua các đại lý, chưa đưa vào được các siêu thị hay chuỗi cửa hàng nông sản lớn. Do vậy, giá bán bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường thời điểm xuất bán. Đồng thời, chưa phát huy tốt được giá trị của sản phẩm sản xuất Viet GAP và nhãn hiệu OCOP…

Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc HTXNNUDCNC Đồng Du kiểm tra chất lượng quýt Úc chuẩn bị cho thu hoạch.

Đối với diện tích cây ăn quả của HTXNNUDCNC Đồng Du năng suất, sản lượng sẽ tiếp tục nâng lên. HTX đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng hơn nữa chất lượng sản phẩm... Giải quyết tốt những hạn chế, khó khăn giúp có thêm những mùa quả ngọt, nâng cao hiệu quả, lợi nhuận trên diện tích sản xuất.