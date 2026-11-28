Chỉ còn ít giờ trước khi Vũ Trụ “Say Hi” chính thức diễn ra tại sân khấu PH Live, Las Vegas (Mỹ), công tác tổng duyệt trở thành tâm điểm chú ý. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 19h ngày 28/11 theo giờ địa phương, đúng dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Weekend).

Giữa tiết trời se lạnh tại Las Vegas, các nghệ sĩ bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho cuộc hội ngộ trên sân khấu Mỹ. Đây là lần đầu Vũ Trụ “Say Hi” quy tụ đội hình nghệ sĩ từ nhiều mùa và phiên bản của hệ sinh thái giải trí này trong một concert tại Las Vegas.

Không khí trước giờ diễn càng được hâm nóng khi chương trình tập hợp những gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ như HIEUTHUHAI, JSOL, Song Luân...

Vũ Trụ “Say Hi” mang đến đội hình nghệ sĩ có màu sắc đa dạng, từ pop, R&B đến rap, hip-hop. Cuộc đổ bộ của hơn 20 anh trai, em xinh tại Las Vegas tạo nên bức tranh nhạc Việt sôi động trên đất Mỹ.

Anh trai WEAN, buitruonglinh sẵn sàng gặp lại khán giả ở thành phố cách Việt Nam nửa vòng Trái Đất, đúng vào mùa sum họp của nước Mỹ.

Anh trai Pháp Kiều cùng dàn nghệ sĩ gấp rút tổng duyệt cho đêm diễn tối 28/11 theo giờ địa phương.

Las Vegas được biết đến là một trong những trung tâm giải trí lớn của thế giới, nơi tập trung các nhà hát, khu nghỉ dưỡng và sân khấu biểu diễn hoạt động quanh năm. Thành phố đón nhiều chương trình âm nhạc, từ các chuyến lưu diễn quốc tế đến những chuỗi biểu diễn cố định của nghệ sĩ. PH Live nằm trên đại lộ Las Vegas Strip, thuộc khu phức hợp Planet Hollywood. Nhà hát là địa điểm tổ chức các chương trình biểu diễn, điểm dừng của những chuyến lưu diễn.

Vũ Trụ “Say Hi” được xây dựng như trải nghiệm biểu diễn trực tiếp, kết hợp âm nhạc, hình ảnh, vũ đạo, thiết kế sân khấu và hoạt động tương tác với khán giả. Các tiết mục được kết nối trong một cấu trúc trình diễn chung, tiếp nối những dấu ấn đã tạo nên thương hiệu “Say Hi” trên truyền hình.

Một trong những yếu tố được chờ đợi ở Vũ Trụ “Say Hi” là danh sách ca khúc biểu diễn. Khán giả mong chờ danh sách tiết mục được phát triển với nhiều màu sắc âm nhạc, từ những ca khúc quen thuộc trong hệ sinh thái “Say Hi” đến các phần trình diễn kết hợp.

Một ngày sau concert 28/11, HIEUTHUHAI tiếp tục đứng trên sân khấu PH Live với concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở. Trong hai đêm liên tiếp, nam rapper gặp khán giả ở hai vai trò, từ nghệ sĩ trong đội hình chung của Vũ Trụ “Say Hi” và nhân vật chính của concert riêng.

Việc cùng hiện diện tại Las Vegas trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tạo thêm một điểm hẹn cho cộng đồng yêu nhạc Việt, đồng thời mở ra cơ hội giới thiệu các sản phẩm biểu diễn được phát triển trong nước đến khán giả ở Mỹ.