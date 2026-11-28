Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Lễ trao tặng, Đảng ủy xã đã trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên. Trong đó, có 5 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (có 1 trường hợp truy tặng); 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 10 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Hải Anh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 65 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Hải Anh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 60 năm tuổi Đảng.

Ngay sau Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng ủy xã Hải Anh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 11; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2026.

Trong tháng 11, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo. Đến ngày 20/11, Đảng bộ xã kết nạp 56 đảng viên, đạt 103% kế hoạch năm; thành lập 11 chi bộ cơ quan, 20 chi bộ thôn mới, kiện toàn cấp ủy, hoàn thành bầu Trưởng thôn tại 20 thôn. 100% hồ sơ đảng viên được chỉnh lý, số hóa trên phần mềm Quản lý đảng viên 4.0.

Về phát triển kinh tế, xã hoàn thành thu hoạch lúa Mùa năm 2026, năng suất ước đạt 54,79 tạ/ha; chuẩn bị sản xuất vụ Xuân năm 2027. Đã đồng bộ dữ liệu 34.705/36.681 thửa đất lên hệ thống dữ liệu đất đai quốc gia; trong đó 33.797 thửa có dữ liệu bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, đạt 92,14%; xếp thứ 3/129 xã, phường của tỉnh. 20/20 thôn trong xã đã hoàn thành việc đo đạc đất nông nghiệp ngoài đồng.

Trong tháng 11, trên địa bàn xã có 4 công trình hoàn thành thi công, 2 công trình đang triển khai, 2 công trình lựa chọn nhà thầu; dự án hạ tầng Khu dân cư tập trung số 2 đạt khoảng 50% khối lượng xây dựng. Xã hỗ trợ xây dựng 4 tuyến đường dong thôn với tổng kinh phí 487,5 triệu đồng, lắp đặt biển báo, gương cầu lồi và gờ giảm tốc tại các vị trí nguy cơ mất an toàn.

Xã hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; hỗ trợ 200 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 911/926 hồ sơ đúng hạn; 15 hồ sơ đang trong hạn, không có hồ sơ quá hạn…

Tháng 12/2026, xã Hải Anh tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành cao nhất chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; chuẩn bị kế hoạch nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, khai thác hiệu quả quỹ đất, tháo gỡ khó khăn cho dự án Khu dân cư tập trung Hải Anh 2; phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,5%, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Vũ Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn nêu cao trách nhiệm, rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, kết quả.

Đồng chí nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở; tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, không để nhiệm vụ chậm tiến độ. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027, xây dựng xã Hải Anh phát triển bền vững.