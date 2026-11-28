Các quan chức giao thông vận tải gọi cảnh tượng này là "một cảnh tượng rất bất thường". Thật kỳ diệu, người lái xe không hề bị thương tích gì và không có ai khác bị thương.

Sự cố suýt xảy ra vào trưa ngày 26/11, tại Toledo, Ohio, khi phần lớn nước Mỹ đang bị tàn phá bởi một cơn lốc xoáy cực mạnh và hiếm gặp.

Do mưa lớn trong khu vực, tài xế đột ngột mất lái và trượt ngang trên đường cao tốc đông đúc thuộc quốc lộ 75. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường và phong tỏa toàn bộ làn đường bên phải gần nơi xảy ra tai nạn.

Chiếc xe tải nằm chắn giữa hai lối lên xuống đường cao tốc ở Toledo, Ohio. Nguồn: Jam Press/Sở Giao thông Vận tải Ohio.

Sau nhiều giờ vật lộn, các đội cứu hộ chuyên nghiệp đã đưa được chiếc xe tải trở lại hoạt động vào khoảng 3h45 chiều.

Lực lượng cứu hộ cho biết chiếc xe tải bị rò rỉ nhiên liệu tại một thời điểm, nhưng không chở bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào.

Cảnh sát Toledo đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.

Vụ việc đã gây ra tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng dọc tuyến đường trong dịp Lễ Tạ ơn, vốn là một trong những thời điểm giao thông nhộn nhịp nhất trên các tuyến đường cao tốc của Mỹ.

Theo FlightAware, tính đến đầu giờ chiều, khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy và hơn 1.700 chuyến bị hoãn.

Tất cả các chuyến bay từ sân bay La Guardia đều bị hoãn vào buổi chiều do gió mạnh tàn phá các nhà ga đông đúc.