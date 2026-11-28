Lạng Sơn kết nối chuỗi cung ứng trái cây Việt – Trung bằng công nghệ số

Chiều 28/11/2026, tại khách sạn Four Points by Sheraton Lạng Sơn, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đồng chủ trì diễn đàn. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2026), tạo không gian kết nối giữa các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, vận chuyển, thông quan và phân phối nông sản.

Lạng Sơn kết nối chuỗi cung ứng trái cây Việt – Trung bằng công nghệ số.

Ghi nhận từ diễn đàn, về phía Việt Nam, tham dự diễn đàn có ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. Về phía Trung Quốc có bà Lư Đăng Hồng, Thanh tra viên bậc 2, Sở Thương mại Quảng Tây; ông Hoàng Hợp Tân, Phó Thị trưởng thành phố Sùng Tả, cùng đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, phân phối và logistics của hai nước.

Hiện nay, Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản, trái cây quan trọng hàng đầu của Việt Nam, diễn đàn đặt ra yêu cầu xây dựng một chuỗi cung ứng có khả năng kết nối xuyên suốt từ vùng trồng đến thị trường tiêu thụ, trong đó công nghệ số trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian lưu thông và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Lạng Sơn kết nối chuỗi cung ứng trái cây Việt – Trung bằng công nghệ số.

Khơi thông dòng chảy nông sản qua cửa ngõ 116 tỷ USD

Sở hữu hơn 231 km đường biên giới tiếp giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), cùng hệ thống cửa khẩu và các tuyến giao thông huyết mạch, Lạng Sơn giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo tài liệu phục vụ sự kiện, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn trong 11 tháng đầu năm 2026 đạt trên 116,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025. Lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bình quân đạt khoảng 2.000 xe/ngày, có thời điểm vượt 2.300 xe/ngày, trong đó phương tiện vận chuyển nông sản chiếm trên 70%. Quy mô giao thương ngày càng mở rộng đang tạo dư địa phát triển các dịch vụ logistics, kho lạnh, trung chuyển và phân phối hàng hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý cửa khẩu trên nền tảng công nghệ số.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh vai trò của việc phát triển chuỗi cung ứng đồng bộ, hiện đại và bền vững từ vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ, trong đó hạ tầng thương mại, hệ thống chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho lạnh và các dịch vụ hỗ trợ thương mại giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, giá trị và năng lực cạnh tranh của trái cây Việt Nam. Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý chợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và tổ chức lưu thông hàng hóa.

Đối với trái cây tươi, thời gian chính là một yếu tố cấu thành giá trị sản phẩm. Một lô hàng dù đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng tại vùng trồng nhưng nếu thiếu điều kiện bảo quản phù hợp, mất nhiều thời gian vận chuyển hoặc phải chờ đợi kéo dài tại cửa khẩu vẫn có nguy cơ suy giảm chất lượng và giá trị thương mại. Vì vậy, bài toán nâng cao năng lực xuất khẩu cần được giải quyết từ toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm sản xuất, thu mua, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, kiểm nghiệm, kiểm dịch, thông quan và phân phối. Việc ứng dụng công nghệ số vào từng mắt xích có thể giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát tiến độ giao hàng, theo dõi chất lượng sản phẩm và hạn chế những chi phí phát sinh trong quá trình lưu thông.

Bà Hoàng Lị Lị, Phó thị trưởng Chính quyền nhân dân Bằng Tường phát biểu tham luận tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, 6 tham luận cùng các ý kiến trao đổi của đại biểu tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm, gồm nhu cầu kết nối xuất nhập khẩu trái cây tươi và nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa; phát triển hạ tầng thương mại, logistics và kết nối chuỗi cung ứng qua khu vực biên giới; cập nhật nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu cầu kỹ thuật đối với trái cây xuất khẩu; giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng cùng các sản phẩm trái cây có thế mạnh của Việt Nam; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trong tổ chức sản xuất, thu mua, vận chuyển và phân phối.

Việc đưa ngành hàng sầu riêng vào nhóm nội dung trọng tâm của diễn đàn phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng và tính ổn định của chuỗi cung ứng nông sản. Với những mặt hàng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, khả năng truy xuất nguồn gốc, quản lý thông tin vùng trồng, kiểm soát chất lượng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu có ý nghĩa trực tiếp đối với uy tín doanh nghiệp cũng như thu nhập của người sản xuất. Đây cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa ứng dụng công nghệ, từ quản lý dữ liệu sản xuất, giám sát nhiệt độ trong quá trình vận chuyển đến kết nối thông tin giữa doanh nghiệp xuất khẩu và hệ thống phân phối tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò bổ trợ giữa hai hành lang thương mại Lạng Sơn – Quảng Tây và Lào Cai – Vân Nam, nghiên cứu phân luồng hàng hóa hợp lý trong mùa cao điểm, tăng cường hợp tác vận tải lạnh và kết nối dữ liệu giữa các bên cũng được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả lưu thông nông sản. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tiếp nhận của từng cửa khẩu, việc hình thành mạng lưới logistics có tính liên kết và khả năng điều phối dựa trên dữ liệu có thể giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương án vận chuyển phù hợp, giảm áp lực ùn tắc và nâng cao hiệu quả giao thương xuyên biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại diễn đàn 28/11.

Cửa khẩu thông minh mở lối cho trái cây Việt

Phát huy lợi thế địa kinh tế, Lạng Sơn đang tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, logistics và ứng dụng công nghệ số vào quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, từng bước hình thành hệ sinh thái thương mại biên giới hiện đại. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, địa phương đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng, cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, khu trung chuyển hàng hóa cùng hệ thống kho bãi và dịch vụ logistics tại các cửa khẩu. Song song với đó, tỉnh tiếp tục vận hành Nền tảng cửa khẩu số và phối hợp với Quảng Tây triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan, dự kiến vận hành thử nghiệm vào đầu tháng 12/2026.

Cửa khẩu thông minh là mô hình ứng dụng công nghệ số, kết nối dữ liệu và tự động hóa vào quá trình quản lý, giám sát, điều phối phương tiện và hàng hóa qua biên giới. Thay vì phụ thuộc nhiều vào phương thức xử lý thủ công, việc số hóa thông tin và tăng cường khả năng chia sẻ dữ liệu có thể giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hồ sơ, theo dõi tình trạng hàng hóa, xây dựng kế hoạch vận chuyển, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý điều phối phương tiện phù hợp với năng lực tiếp nhận tại cửa khẩu. Hiệu quả thực tế của mô hình sẽ phụ thuộc vào khả năng liên thông dữ liệu, mức độ đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật và cơ chế phối hợp giữa hai nước.

Đối với hoạt động xuất khẩu trái cây tươi, việc kết hợp cửa khẩu thông minh với hệ thống logistics lạnh, công nghệ truy xuất nguồn gốc và các nền tảng quản lý chuỗi cung ứng có thể tạo ra những thay đổi trong phương thức tổ chức kinh doanh. Khi dữ liệu về vùng trồng, chất lượng sản phẩm, phương tiện vận chuyển và tình trạng thông quan được kết nối hiệu quả, doanh nghiệp có thêm khả năng kiểm soát toàn bộ hành trình của hàng hóa, từ đó hạn chế rủi ro, nâng cao tính minh bạch và tạo dựng niềm tin với đối tác nhập khẩu. Về lâu dài, đây cũng là điều kiện để nông sản Việt Nam từng bước chuyển từ cạnh tranh chủ yếu bằng giá bán sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và năng lực cung ứng ổn định.

Cùng với cửa khẩu thông minh, thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra một không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước. Theo chương trình, ngày 29/11, Hội thảo Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và Kết nối giao thương sẽ tiếp tục được tổ chức tại Lạng Sơn, tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận các phương thức giao dịch mới và khai thác tiềm năng của thị trường số. Khi các nền tảng thương mại điện tử được kết hợp với hạ tầng logistics, hệ thống truy xuất nguồn gốc và dữ liệu thị trường, doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng khả năng tiếp cận mạng lưới phân phối tại Trung Quốc, chủ động hơn trong xây dựng thương hiệu và giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại diễn đàn 28/11.

Theo thông tại diễn đàn, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đối tác Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại, hỗ trợ kết nối cung cầu, phát triển hạ tầng thương mại và logistics, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nông sản. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng trái cây tươi chính quy, hiện đại, ổn định và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và kết nối giao thương diễn ra từ ngày 27/11 đến 3/12/2026, Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc thể hiện khát vọng phát triển mới của Lạng Sơn trong việc khai thác lợi thế địa lý bằng hạ tầng hiện đại, công nghệ số và hợp tác quốc tế. Từ cửa ngõ giao thương truyền thống, Lạng Sơn đang từng bước định hình vai trò trung tâm kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới, nơi hàng hóa được lưu thông trên nền tảng dữ liệu, công nghệ và sự phối hợp đồng bộ giữa các bên, mở thêm cơ hội để trái cây Việt Nam nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Một số hình ảnh tại diễn đàn 28/11

Lạng Sơn kết nối chuỗi cung ứng trái cây Việt – Trung bằng công nghệ số.

Lạng Sơn kết nối chuỗi cung ứng trái cây Việt – Trung bằng công nghệ số.

Lạng Sơn kết nối chuỗi cung ứng trái cây Việt – Trung bằng công nghệ số.

Lạng Sơn kết nối chuỗi cung ứng trái cây Việt – Trung bằng công nghệ số.

Lạng Sơn kết nối chuỗi cung ứng trái cây Việt – Trung bằng công nghệ số.

Lạng Sơn kết nối chuỗi cung ứng trái cây Việt – Trung bằng công nghệ số.