Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có sự dịch chuyển mạnh, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các địa phương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI.

Sự kiện có mục tiêu hỗ trợ thu hút nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế như Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tại Việt Nam (KBIZ), Hiệp hội doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SINGCHAM), cùng đông đảo doanh nghiệp nước ngoài.

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Theo Cục Xúc tiến thương mại, chương trình sẽ tập trung giới thiệu bức tranh toàn cảnh về môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư cũng như định hướng phát triển ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn của sự kiện là phiên trao đổi trực tiếp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, ban quản lý khu công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ tập trung thông tin về nhu cầu, tiêu chuẩn của các tập đoàn FDI, từ đó đưa ra các khuyến nghị thực tiễn giúp doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu để gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu; tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam - FDI.

Tại hội thảo, đại diện các địa phương, khu - cụm công nghiệp cũng sẽ giới thiệu về tiềm năng, chính sách ưu đãi cũng như định hướng thu hút đầu tư.

Trong đó, tỉnh Hưng Yên sẽ chia sẻ về các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp tại địa phương. Đại diện Khu Công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Hưng Yên trình bày cụ thể về mô hình Khu công nghiệp thế hệ mới phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp, công nghệ cao tại Việt Nam…

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá tiềm năng hay giới thiệu cơ chế chính sách, hội thảo đóng vai trò là nền tảng kết nối trực tiếp, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn liên kết giữa khối doanh nghiệp nội địa và khối FDI, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và vị thế của công nghiệp Việt Nam.