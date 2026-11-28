Theo công bố thông tin trên website, NESC cho biết đã mua thỏa thuận cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL), tuy nhiên khối lượng và mức giá không được tiết lộ.

Theo dữ liệu VietstockFinance, ngày 25/11, NVL ghi nhận 4.55 triệu cp được giao dịch thỏa thuận, tổng giá trị gần 42 tỷ đồng, bình quân 9,200 đồng/cp. Trong khi đó, HPG phát sinh gần 2.1 triệu cp thỏa thuận với giá trị gần 40 tỷ đồng, bình quân 19,080 đồng/cp.

Động thái của NESC diễn ra trong bối cảnh cả HPG và NVL đồng loạt giảm giá mạnh về đáy theo thị trường chung. Kết phiên 25/11, thị giá NVL giảm gần 4% về 9,500 đồng/cp, trong khi HPG đóng cửa tại 20,050 đồng/cp, giảm gần 2%. Đà giảm tiếp tục được ghi nhận trong phiên 26/11.

Việc mua HPG và NVL không phải hành động giải ngân duy nhất mà NESC thực hiện gần đây. Ngày 23/11, công ty chứng khoán này đã mua trái phiếu CII426028 - trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng và đã niêm yết của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII). Cùng ngày, Công ty mua chứng chỉ tiền gửi do VPBank phát hành thông qua giao dịch với CTCP Bảo hiểm OPES.

Trước đó, vào ngày 02/10, Công ty cũng thực hiện mua trái phiếu CII426028 và chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi do VPBank phát hành cho OPES.

NESC được thành lập năm 2008 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam, có vốn điều lệ gần 11 tỷ đồng. Đến tháng 8/2018, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 20,8 tỷ đồng.

Tháng 1/2026, công ty chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (NESC). Cùng với việc đổi tên, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty chứng khoán nhằm mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ tài chính. Trụ sở chính hiện đặt tại tầng 11, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, việc thay đổi tên gọi và bộ nhận diện thương hiệu gắn với định hướng phát triển mới tại thị trường tài chính Việt Nam.

Về cơ cấu thành viên góp vốn, tháng 11/2025, NESC ghi nhận hai thành viên mới là Công ty TNHH HN Hà Nội, nắm giữ 65,21% vốn, và Công ty TNHH HH Hồng Hà, sở hữu 34,79% vốn.

Đến cuối tháng 2/2026, NESC tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng. Ngày 20/11 vừa qua, doanh nghiệp tiếp tục hoàn tất thủ tục tăng vốn lên 300 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH HN Hà Nội nắm 65,208% vốn điều lệ; Công ty TNHH HH Hồng Hà sở hữu 34,792%.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, NESC ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh doanh thu. Dù vậy, công ty vẫn báo lỗ sau thuế hơn 2 tỷ đồng, cao hơn khoản lỗ hơn 1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.