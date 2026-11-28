Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi phát biểu tại sự kiện. Nguồn: CTTĐT TP Hà Nội

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp giữa TP Hà Nội và tỉnh Cà Mau chiều 27/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, sau hợp nhất, Cà Mau không chỉ mở rộng quy mô mà còn có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, năng lượng, cảng biển và thị trường.

Các công trình hạ tầng chiến lược đang được đầu tư, cùng định hướng phát triển các trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia những chuỗi giá trị mới.

"Điều Cà Mau quan tâm hiện nay là làm thế nào để chuyển lợi thế về tài nguyên, sản xuất và vị trí địa lý thành giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và sinh kế bền vững. Hà Nội có thế mạnh về thị trường, tài chính, khoa học, công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối," ông Lâm Văn Bi nói.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh và tính bổ trợ giữa 2 địa phương, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề xuất thúc đẩy hợp tác trên 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Về thương mại, Cà Mau mong muốn các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất của tỉnh; cùng xác định nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và kế hoạch cung ứng, hướng tới ký kết các hợp đồng ổn định, lâu dài. Qua đó, đưa thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP của Cà Mau đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh phía bắc.

Toàn cảnh sự kiện. Nguồn: CTTĐT TP Hà Nội

Về đầu tư, Cà Mau mời gọi doanh nghiệp tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản, từ sản xuất giống, phát triển vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu, bảo quản sản phẩm. Đồng thời nghiên cứu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics gắn với các trục giao thông chiến lược.

Tỉnh chú trọng thu hút các nhà đầu tư có khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp và người dân địa phương, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Về du lịch và đổi mới sáng tạo, Cà Mau mong muốn doanh nghiệp 2 địa phương phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối sinh thái rừng, biển, đảo với văn hóa, tâm linh; nghiên cứu đầu tư dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng. Tỉnh cũng kỳ vọng tăng cường hợp tác với các đối tác Hà Nội trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, địa phương cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép.

Những khó khăn thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Cà Mau cần tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, có chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và kết quả hợp tác làm thước đo.

Từ tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của 2 địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị tập trung vào 4 nhóm nội dung hợp tác trọng tâm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nêu 4 nhóm trọng tâm hợp tác. Nguồn: CTTĐT TP Hà Nội

Theo đó, hai bên tăng cường kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ. Hà Nội và Cà Mau cùng thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường liên kết phát triển du lịch, văn hóa và các ngành dịch vụ.

Để đưa các định hướng hợp tác vào thực tiễn, ông Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các sở, ngành, cơ quan chuyên môn chủ động cụ thể hóa các thỏa thuận thành kế hoạch triển khai, xác định rõ nội dung công việc, cơ quan đầu mối, đơn vị thực hiện, tiến độ và sản phẩm cụ thể; thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá kết quả, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các hiệp hội, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp cần phát huy vai trò cầu nối, chủ động tập hợp nhu cầu hợp tác, giới thiệu đối tác phù hợp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị cần chủ động lựa chọn những cơ hội hợp tác khả thi, phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường; coi trọng hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

"Với tinh thần 'Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước', thành phố Hà Nội luôn coi trọng hợp tác, liên kết với các địa phương và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai địa phương và sự chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác Hà Nội - Cà Mau sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững," Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định.

Loạt biên bản hợp tác được ký kết

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác tăng cường phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, phát triển hệ thống phân phối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau cũng ký kết hợp tác nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác.

Các bên ký kết hợp tác. Nguồn: CTTĐT TP Hà Nội

Trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác với 3 doanh nghiệp gồm Công ty Lữ hành Hanoitourist (Tổng công ty Du lịch Hà Nội), Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty cổ phần Flamingo Redtour.

Các thỏa thuận trên lĩnh vực công thương, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và phát triển du lịch là bước cụ thể hóa biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và Cà Mau, tạo cơ sở triển khai các chương trình, hoạt động phối hợp, mở rộng cơ hội đầu tư, giao thương và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của 2 địa phương trong thời gian tới.

Lê Hồng Nhung