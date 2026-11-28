Nhóm Nutifood hiện nắm giữ lượng cổ phiếu QNS trị giá gần 1.450 tỷ đồng, sau nhiều đợt mua vào trong năm 2026. Ảnh: Vinasoy.

Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 2 đến 31/12 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Tạm tính theo thị giá QNS đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này (27/11) ở mức 47.600 đồng/cổ phiếu, Nutifood Bình Dương sẽ cần chi khoảng 95 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch này.

Hiện, nhóm Nutifood nắm giữ hơn 30,4 triệu cổ phiếu QNS, tương đương 8,28% vốn điều lệ Đường Quảng Ngãi. Trong đó, Nutifood Bình Dương sở hữu 4,54% và CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood sở hữu 3,74%.

Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, Nutifood Bình Dương sẽ nâng lượng sở hữu từ gần 16,68 triệu lên 18,68 triệu cổ phiếu, tương đương 5,08% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của Đường Quảng Ngãi. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm Nutifood cũng sẽ tăng lên 8,82%.

Động thái này nối tiếp các đợt mua cổ phiếu QNS của nhóm Nutifood trong năm 2026. Tính theo thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu QNS mà nhóm Nutifood đang nắm giữ trị giá gần 1.450 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bà Trần Thị Lệ, nhà sáng lập, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood cũng đang đảm nhận vai trò Ủy viên HĐQT tại Đường Quảng Ngãi. Bà Lệ hiện không sở hữu cổ phiếu QNS nào.

Đường Quảng Ngãi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đồ uống, sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường, trong đó có sữa đậu nành Fami, Vinasoy... và các sản phẩm bánh kẹo, đường.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đường Quảng Ngãi ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.407 tỷ đồng, tăng 7%. Theo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quý III cải thiện nhờ sản lượng tiêu thụ tại các mảng kinh doanh chủ lực đều tăng trưởng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 15.737 tỷ đồng, tăng gần 1.386 tỷ đồng, tương ứng 10% so với đầu năm.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả hơn 4.951 tỷ đồng, tăng khoảng 1.247 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm gần 3.183 tỷ đồng, tăng khoảng 647 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Đường Quảng Ngãi đạt hơn 10.785 tỷ đồng vào cuối tháng 9, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm hơn 6.505 tỷ đồng.