Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 129,8 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (chiều 28-11): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước ít biến động so với phiên chốt hôm qua. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn chiều nay tiếp tục tăng tại một số thương hiệu, trong khi một số thương hiệu giữ giá ổn định, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 135,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 129 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 127,5 - 133,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

*Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện neo ở mức 3.655 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại Mỹ, nối dài đà phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng hồi đầu tuần. Nhu cầu mua vào khi giá giảm, cùng tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán và nhu cầu vàng vật chất từ Trung Quốc tăng trở lại, đã hỗ trợ kim loại quý đi lên, bất chấp đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Theo giới phân tích, đà phục hồi cho thấy áp lực bán tháo đã phần nào suy yếu, trong khi lực mua bắt đáy và nhu cầu vàng vật chất quay trở lại. Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lạm phát và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4-12. Nếu thị trường lao động suy yếu, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, số liệu việc làm tích cực sẽ củng cố quan điểm duy trì lãi suất cao, gây sức ép lên kim loại quý.