Từ điều kiện quê hương đến mô hình sinh kế hiệu quả

Để thoát nghèo và nâng cao thu nhập bền vững, đồng bào dân tộc thiểu số cần lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình và lợi thế địa phương, đồng thời kiên trì học hỏi kỹ thuật, tính toán đầu ra.

Anh Giàng Mí Sình ở Đồng Văn phát triển đàn lợn đen bản địa; anh Hoàng Phúc Tình ở Mẫu Sơn đầu tư nuôi cá nước lạnh; còn ông Lâm Se ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ ứng dụng máy móc, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Mỗi người một hướng đi, nhưng đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và điều kiện sản xuất của địa phương.

Tại thôn Đề Đay, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, anh Giàng Mí Sình, người Mông, lựa chọn nuôi lợn đen bản địa. Nhận thấy giống lợn này thích nghi tốt với khí hậu, địa hình vùng cao và có thị trường tiêu thụ, anh mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Theo thông tin UBND xã Đồng Văn công bố tháng 8/2026, gia đình anh duy trì 15 con lợn nái sinh sản, mỗi năm cung cấp khoảng 300 con lợn giống cho thị trường, giá từ 1,5-2 triệu đồng/con. Bên cạnh đó, đàn lợn thịt thường xuyên được duy trì ở mức 50-80 con. Thu nhập sau khi trừ chi phí từ mô hình đạt trên 500 triệu đồng/năm.

Tại thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, anh Hoàng Phúc Tình, người Dao, nhận thấy nguồn nước suối mát, trong và chảy quanh năm phù hợp nuôi cá hồi, cá tầm. Sau khi đến Sa Pa học hỏi kinh nghiệm, anh mạnh dạn vay vốn, đầu tư hơn 400 triệu đồng xây bể nuôi, mua giống và thiết bị.

Nuôi cá nước lạnh ở vùng cao.

Từ những bể cá đầu tiên, gia đình anh tiếp tục mở rộng sản xuất. Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn (tháng 4/2026), gia đình xuất bán khoảng 1,5 tấn cá mỗi năm; kết hợp nuôi lợn, trồng rừng, có nguồn thu trên 300 triệu đồng/năm.

Ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, ông Lâm Se, người Khmer, lại chọn hướng cơ giới hóa để giải quyết bài toán thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp. Ông đầu tư máy cày, máy gặt, máy cuộn rơm và máy bay không người lái (drone), vừa phục vụ sản xuất của gia đình, vừa cung cấp dịch vụ cho các hộ dân xung quanh.

Không chỉ ứng dụng máy móc, ông còn vận động bà con liên kết sản xuất. Sau thời gian trồng lúa ST tím, khi giá thị trường thay đổi, ông chuyển vùng sản xuất khoảng 30ha sang giống lúa Nhật có hợp đồng bao tiêu. Tư duy đáng học hỏi ở đây là dám thay đổi kế hoạch sản xuất khi điều kiện tiêu thụ không còn phù hợp.

Ba câu chuyện là ba hướng phát triển khác nhau, nhưng đều cho thấy vai trò của việc lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế. Từ chăn nuôi giống bản địa, khai thác nguồn nước đến cơ giới hóa và liên kết sản xuất, người dân có thể từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế khi biết kết hợp lợi thế địa phương với kiến thức và nhu cầu thị trường.

Có kiến thức, có liên kết mới đi đường dài

Không thể áp dụng một công thức làm giàu cho mọi bản làng. Nuôi lợn đen cần nguồn giống tốt, chuồng trại phù hợp và phòng chống dịch bệnh; nuôi cá nước lạnh phụ thuộc vào chất lượng, nhiệt độ và lưu lượng nguồn nước; còn cơ giới hóa nông nghiệp đòi hỏi vốn đầu tư, kỹ năng vận hành và quy mô dịch vụ.

Vì vậy, trước khi vay vốn, mua giống hay đầu tư máy móc, mỗi hộ cần cân nhắc điều kiện đất đai, nhân lực, khả năng trả nợ, chi phí sản xuất và đầu ra. Những mô hình có doanh thu hoặc thu nhập cao chưa chắc phù hợp với gia đình ít vốn; đồng thời cần phân biệt rõ doanh thu, lợi nhuận và thu nhập sau chi phí để đánh giá đúng hiệu quả.

Các chính sách hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và khuyến nông chỉ phát huy hiệu quả khi đến đúng đối tượng, phù hợp nhu cầu. Cán bộ cơ sở cần giúp người dân tiếp cận thông tin minh bạch, hướng dẫn kỹ thuật, kết nối thị trường và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất. Những hộ làm kinh tế hiệu quả cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm, cả thành công lẫn rủi ro, để bà con có thêm cơ sở lựa chọn hướng đi phù hợp.

Điều quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của người sản xuất: bắt đầu ở quy mô vừa sức, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, giữ chữ tín và từng bước mở rộng khi có điều kiện. Khi đồng bào biết khai thác thế mạnh quê hương, học hỏi và hợp tác, con đường nâng cao đời sống sẽ vững vàng hơn.