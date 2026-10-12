Lê Phương đã đúng khi chọn bước tiếp

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của Lê Phương khi nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, đồng thời trở lại sân khấu với vai chính trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya. Thay vì gắn mình với hình ảnh người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi vốn quen thuộc với khán giả, cô có cơ hội thể hiện những màu sắc diễn xuất khác nhau, từ người vợ tổn thương vì hôn nhân đến nữ nhiếp ảnh gia cá tính. Những lựa chọn này cho thấy Lê Phương đang chủ động mở rộng giới hạn nghề nghiệp thay vì chỉ dựa vào dấu ấn đã có.

Trên màn ảnh nhỏ, Lê Phương cùng lúc góp mặt trong hai bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Đáng chú ý, hai nhân vật Thanh Mai và Phương Khánh có tính cách gần như đối lập, tạo điều kiện để nữ diễn viên thể hiện khả năng biến hóa.

Từ hai vai diễn trái ngược trên truyền hình đến sân khấu kịch, Lê Phương cho thấy nỗ lực làm mới mình.

Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, cô vào vai Thanh Mai, người phụ nữ dành nhiều năm vun vén cho gia đình nhưng phải đối diện với sự phản bội của chồng. Khi những biến cố liên tiếp xảy ra, nhân vật dần nhận ra sự hy sinh không đồng nghĩa với việc phải tiếp tục chấp nhận tổn thương. Vai diễn tiếp tục khai thác thế mạnh diễn xuất tâm lý của Lê Phương, đồng thời đặt nhân vật trước hành trình thay đổi từ nhẫn nhịn sang chủ động bảo vệ bản thân.

Trái ngược với Thanh Mai, Phương Khánh trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay mang đến hình ảnh hiện đại, độc lập và có phần nổi loạn. Là một nữ nhiếp ảnh gia cá tính, nhân vật không ngại thể hiện quan điểm, có phong cách thời trang nổi bật và cách ứng xử thẳng thắn. Sự khác biệt giữa hai vai diễn giúp Lê Phương tránh lặp lại hình ảnh quen thuộc, đồng thời cho thấy cô không chỉ phù hợp với những nhân vật chịu nhiều bi kịch.

Bên cạnh truyền hình, Lê Phương vẫn duy trì sự hiện diện của mình ở sân khấu với vở kịch Giáng Hương: Sân khấu về khuya.

Việc hai bộ phim phát sóng trong cùng giai đoạn cũng đặt ra thử thách riêng. Khi khán giả liên tục nhìn thấy một diễn viên trên màn ảnh, nguy cơ trùng lặp về biểu cảm, cách thể hiện nhân vật là điều khó tránh. Tuy nhiên, sự đối lập giữa Thanh Mai và Phương Khánh giúp Lê Phương tạo ra hai hình ảnh riêng biệt. Đây là điểm đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên, nhất là sau nhiều năm cô thường được nhớ đến qua những vai phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó.

Không dừng lại ở truyền hình, Lê Phương tiếp tục mở rộng hoạt động với Giáng Hương: Sân khấu về khuya, vở diễn do NSƯT Thành Lộc đạo diễn và mở màn cho Kịch đoàn Thành Lộc. Trong tác phẩm, cô đảm nhận vai Giáng Hương, một đào hát nổi tiếng, diễn cùng Lương Thế Thành và Vân Trang. Đây là dấu mốc đáng chú ý bởi sân khấu trực tiếp đòi hỏi diễn viên duy trì cảm xúc, làm chủ lời thoại và biểu cảm xuyên suốt buổi diễn, không có cơ hội chỉnh sửa như quá trình ghi hình truyền hình.

Sự trở lại này cũng đưa Lê Phương về gần hơn với một lĩnh vực vốn gắn với nền tảng nghề nghiệp của cô. Nếu truyền hình giúp nữ diễn viên tiếp cận lượng khán giả rộng lớn qua các câu chuyện gia đình và tình yêu, sân khấu lại tạo điều kiện để cô trực tiếp tương tác với người xem, thử sức trong một không gian biểu diễn khác. Việc đảm nhận vai chính trong một vở diễn được lựa chọn để khai trương đoàn kịch mới cũng cho thấy cô sẵn sàng đón nhận áp lực thay vì chỉ lựa chọn những công việc quen thuộc.

Lê Phương vừa duy trì sự hiện diện trên truyền hình, vừa thử nghiệm những sắc thái nhân vật mới và trở lại với sân khấu kịch.

Nhìn vào các hoạt động trong năm 2026, có thể thấy Lê Phương không giới hạn mình ở một lĩnh vực. Cô vừa duy trì sự hiện diện trên truyền hình, vừa thử nghiệm những sắc thái nhân vật mới và trở lại với sân khấu kịch. Những thành quả này không có nghĩa hành trình phía trước sẽ không còn thử thách, nhưng cho thấy nữ diễn viên vẫn đang tìm kiếm cơ hội phát triển thay vì đứng yên trong vùng an toàn.

Với người làm nghề lâu năm, bước tiếp đôi khi không nằm ở việc liên tục tạo ra những cột mốc lớn, mà ở khả năng giữ được sự bền bỉ và tinh thần sẵn sàng đổi mới. Năm 2026, Lê Phương có cơ hội chứng minh điều đó qua cả Thanh Mai, Phương Khánh lẫn Giáng Hương.Những lựa chọn này cho thấy Lê Phương đang từng bước làm mới bản thân, khẳng định sự bền bỉ và khả năng thích nghi với nhiều nhân vật.