NSƯT Thành Lộc nhắn gửi đặc biệt đến Vân Trang

Mới đây, Vân Trang đăng tải ảnh hậu trường với tạo hình nhân vật trong vở kịch Giáng Hương: Sân Khấu Về Khuya, kèm dòng trạng thái ngắn: “Hôm qua và hôm nay…”. Bên dưới bài viết, NSƯT Thành Lộc để lại lời nhận xét: “Hôm nào tạo hình cũng đẹp hết nha”.

Đáp lại sự quan tâm của đàn anh, Vân Trang hài hước hỏi lại: “Diễn xuất thì đằm thắm, nền nã nữa đúng không anh”. Màn đối đáp ngắn gọn cho thấy sự tương tác gần gũi giữa hai nghệ sĩ trong quá trình làm việc chung. Lời khen của NSƯT Thành Lộc dành cho Vân Trang cũng khiến khán giả chú ý hơn đến tạo hình và vai diễn của nữ diễn viên trên sân khấu kịch.

NSƯT Thành Lộc để lại lời nhận xét tạo hình của Vân Trang trong vở kịch Giáng Hương.

Thời gian gần đây, Vân Trang góp mặt trong Kịch đoàn Thành Lộc, bên cạnh nhiều nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu phía Nam. Trên trang chính thức, Kịch đoàn Thành Lộc giới thiệu Vân Trang là một trong những diễn viên tham gia hoạt động của đoàn, cùng Lê Phương, Lương Thế Thành, NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân và nhiều nghệ sĩ khác. Đây là cơ hội để Vân Trang tiếp tục phát huy kinh nghiệm diễn xuất ở một loại hình nghệ thuật đòi hỏi khả năng biểu đạt trực tiếp trước khán giả.

Tâm điểm trong lần xuất hiện này là Giáng Hương: Sân Khấu Về Khuya, tác phẩm được chọn mở đầu hành trình của Kịch đoàn Thành Lộc. Vở diễn do NSƯT Thành Lộc dàn dựng, phát triển từ nguyên tác thoại kịch Sau bóng hậu trường của Nguyễn Thành Châu, nghệ sĩ được biết đến với tên gọi NSND Năm Châu. Tác phẩm có lịch sử hơn 60 năm, từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ tiếp nối và chuyển thể. Với phiên bản mới, ê-kíp hướng đến việc tri ân những người đã dành trọn đời cho nghệ thuật sân khấu.

Vân Trang, Lê Phương và Lương Thế Thành trong Giáng Hương: Sân Khấu Về Khuya.

Trong vở diễn, Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, Lương Thế Thành vào vai Lĩnh Nam, còn Vân Trang hóa thân thành Mỹ Tiên. Ba nhân vật giữ những vị trí khác nhau trong câu chuyện xoay quanh đời sống sân khấu, nơi nghệ thuật, danh tiếng và những lựa chọn nghề nghiệp đan xen.

Giáng Hương là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, gắn bó với sân khấu và cuộc hôn nhân cùng Lĩnh Nam. Trong khi đó, Lĩnh Nam vừa là diễn viên có tên tuổi, vừa điều hành đoàn hát gia đình. Khi thị hiếu khán giả thay đổi, những người làm nghề đứng trước bài toán lựa chọn giữa việc duy trì giá trị nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu của công chúng. Sự khác biệt trong quan điểm giữa hai nhân vật tạo nên mâu thuẫn trung tâm của vở diễn.

Nhân vật Mỹ Tiên do Vân Trang thể hiện cũng góp phần làm câu chuyện thêm phức tạp. Mỹ Tiên dành tình cảm cho Lĩnh Nam và đầu tư cho những vở diễn hướng đến thị hiếu số đông. Sự xuất hiện của nhân vật này tạo thêm nút thắt trong mối quan hệ giữa các nghệ sĩ, đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tình cảm cá nhân, danh vọng và lựa chọn làm nghề.

Với NSƯT Thành Lộc, Giáng Hương: Sân Khấu Về Khuya không chỉ là tác phẩm mở màn của kịch đoàn mang tên ông mà còn là dịp tiếp nối một di sản sân khấu lâu đời. Việc quy tụ Lê Phương, Lương Thế Thành và Vân Trang tạo nên sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và điện ảnh trên cùng một sân khấu.

Từ lời khen dành cho tạo hình của Vân Trang đến sự góp mặt của cô trong vở diễn, sự chú ý lần này tiếp tục hướng về hành trình hoạt động sân khấu của nữ diễn viên. Với vai Mỹ Tiên, Vân Trang có thêm cơ hội thể hiện khả năng hóa thân trong một câu chuyện đặt nghệ thuật và đời sống người nghệ sĩ ở vị trí trung tâm.