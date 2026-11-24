Các câu lạc bộ, đội nhóm năng khiếu thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do Tỉnh đoàn tổ chức.

Tại bản Pe, trong ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian, 25 thành viên Câu lạc bộ Văn hóa xứ Mường Bắc Yên vẫn đều đặn gặp gỡ, tập luyện những làn điệu dân ca cổ. Là thành viên trẻ tuổi nhất câu lạc bộ, em Đinh Bảo Danh đảm nhiệm việc thổi sáo trong các bài dân ca. Nhận thấy năng khiếu và niềm say mê của Danh với nhạc cụ truyền thống, ông Đinh Minh Suất, Chủ nhiệm câu lạc bộ, đã chủ động đến nhà động viên, hướng dẫn em tìm hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc Mường.

Mỗi cuối tuần, sau khi hoàn thành việc học, Danh lại đến nhà ông Suất để luyện thổi sáo, học các làn điệu dân ca và tìm hiểu phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Danh chia sẻ: Em muốn học sáo thật giỏi, biết thêm nhiều bài sáo của dân tộc mình để sau này có thể dạy lại cho các em nhỏ và những bạn cùng yêu thích văn hóa Mường.

Tình yêu di sản được nuôi dưỡng từ những việc làm bình dị như thế. Cùng với trực tiếp học hỏi, thực hành nghệ thuật dân gian, nhiều bạn trẻ còn chủ động khai thác lợi thế của công nghệ và mạng xã hội để giới thiệu nét đẹp quê hương đến đông đảo công chúng. Anh Lò Văn Vinh, xã Sông Mã, là một trong những người trẻ tích cực theo hướng đi này. Khi còn là sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, Vinh cùng nhóm bạn xây dựng Dự án “Lăng kính Sơn La” hướng đến phát triển nội dung số, quảng bá tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa địa phương. Dự án tham gia Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên tỉnh Sơn La” lần thứ VIII, năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức và đoạt giải nhì.

Cuộc thi "Thanh âm tuổi hồng" là sân chơi để học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu, cảm nhận và trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống.

Tháng 8/2026, sau khi tốt nghiệp, Vinh về công tác tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Hung. Anh Vinh chia sẻ: dù đảm nhiệm công việc chuyên môn, tôi vẫn duy trì hoạt động truyền thông với mong muốn vận dụng kinh nghiệm đã tích lũy để xây dựng những sản phẩm sinh động, hấp dẫn, giới thiệu tiềm năng nông nghiệp, văn hóa và du lịch địa phương đến với mọi người.

Toàn tỉnh hiện có 75 tổ chức đoàn cấp xã/phường, 4 đơn vị trực thuộc, với hơn 74.200 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Phát huy vai trò đồng hành, định hướng thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động truyền thống trong đời sống hiện đại. Nhiều mô hình được duy trì, triển khai thiết thực như: “Tuổi trẻ Sơn La - Giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc qua tác phẩm Vũ điệu kết đoàn”; thanh niên tình nguyện dạy tiếng Thái, chữ Thái cho thiếu nhi tại xã Yên Châu; thành lập 200 đội văn nghệ xung kích tại các đoàn xã, phường, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi tiếp cận và thực hành nghệ thuật dân gian.

Anh Lò Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã duy trì, định hướng hoạt động của 113 câu lạc bộ học thuật, đội nhóm năng khiếu; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao vào dịp lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Tiêu biểu như: Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; chương trình Tiếng hát và các nhóm nhảy thanh niên tỉnh Sơn La; tổ chức trò chơi dân gian, tìm hiểu kiến thức về nét đẹp văn hóa địa phương mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Em Đinh Bảo Danh (ngoài cùng bên trái) tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Văn hóa xứ Mường Bắc Yên.

Cùng với đó, thông qua Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Sơn La”, các cấp bộ Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa 15 dự án khởi nghiệp của thanh thiếu niên, trong đó có nhiều ý tưởng, mô hình khai thác giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều bạn trẻ chủ động xây dựng các kênh TikTok, fanpage đăng tải hình ảnh, video giới thiệu phong tục, tập quán, lễ hội, cảnh quan và con người địa phương, góp phần quảng bá văn hóa gắn với phát triển du lịch, kinh tế.

Trong hoạt động đối ngoại thanh niên, việc quảng bá bản sắc văn hóa Sơn La được gắn với vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là quan hệ hợp tác giữa tỉnh Sơn La với 9 tỉnh nước CHDCND Lào. Năm 2026, Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Chương trình gặp mặt “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”. Đồng thời, tổ chức đón tiếp, hội đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Luông Nậm Thà; tổ chức giao lưu, tham quan các mô hình kinh tế, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết thanh niên hai nước.

Từ những buổi tập dân ca, tiếng sáo Mường ở xã Bắc Yên đến những video giới thiệu văn hóa trên không gian số, tuổi trẻ Sơn La đang góp sức gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống bằng nhiều cách gần gũi, thiết thực. Sự đồng hành của tổ chức Đoàn, gia đình và cộng đồng sẽ tiếp thêm động lực để mỗi bạn trẻ thêm yêu, tự hào về văn hóa dân tộc, chủ động gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng hình ảnh con người Sơn La thân thiện, giàu bản sắc, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.