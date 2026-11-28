Các thành viên Team Pacers đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại phường Bình Phước sẵn sàng hỗ trợ vận động viên chinh phục đường chạy của giải. Ảnh: Quang Minh

Bình Phước trong cảm nhận của khách phương xa

Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, anh Mai Đức Quy, thành viên Team Pacers cho biết: Sau 3 giờ xuất phát, cả đội (gồm 28 người) đã có mặt tại phường Bình Phước lúc 10h30 ngày 28-11. Đội đã nhận áo, dây kíp, bib và kiểm tra các điều kiện cần thiết để sẵn sàng dẫn tốc, hỗ trợ vận động viên chinh phục đường chạy của giải.

Chị Hoàng Thị Thúy Vân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh háo hức chờ tới giờ khai mạc giải. Ảnh: Quang Minh

Các runner nhận bib và làm thủ tục vào sáng 28-11. Ảnh: Quang Minh

Còn chị Hoàng Thị Thúy Vân (Thành phố Hồ Chí Minh) đã có 5 năm gắn bó với chạy bộ và từng hoàn thành cự ly 42km trong 3 giờ 48 phút, đây là lần thứ hai chị trở lại Bình Phước (nay là phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai). Với chị Vân, mỗi lần đến đây đều mang lại cảm giác vui vẻ bởi không khí trong lành, người dân thân thiện và mến khách. Đặc biệt, đường chạy có nhiều đoạn dốc, hứa hẹn tạo nên những màn bứt tốc đầy bất ngờ và thú vị.

Nhiều runner đến sớm tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Minh

Chung cảm xúc, chị Lữ Thị Nguyệt đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm 5 người bạn đăng ký chạy cự ly 42km, cho biết: Dù quay trở lại với giải chạy lần thứ hai nhưng chị vẫn giữ nguyên sự háo hức.

Không chỉ ấn tượng với đường chạy, nhiều runner còn dành tình cảm cho cảnh sắc, khí hậu và con người địa phương. Chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên, quê Đắk Lắk, hiện làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Bản thân đặc biệt yêu thích những cảnh đẹp, đặc sản và thời tiết mát mẻ của phường Bình Phước. Trước chuyến đi, tôi đã biết đến Bình Phước qua nhiều hình ảnh trên mạng xã hội và khi trực tiếp đặt chân tới đây, tôi càng thêm yêu mến bởi cảm giác thấy nơi đây càng gần gũi, thân thương”.

Háo hức chờ ngày hội marathon

Cũng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Việt Vinh và những người bạn có mặt tại phường Bình Phước từ tối 27-11. Anh khá bất ngờ khi nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đã kín phòng. Dù phải lựa chọn một nhà nghỉ bình dân, song anh vẫn hài lòng vì buổi tối đi dạo đã được thưởng thức nhiều đồ ăn ngon, giá cả hợp lý và thời tiết dễ chịu tại địa phương. Từng tham gia nhiều giải chạy trên cả nước, thường xuyên chinh phục cự ly 50km, anh xem Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp tục là một cơ hội trải nghiệm đáng nhớ.

Bên cạnh niềm vui khám phá vùng đất mới, tinh thần chinh phục đường chạy đang lan tỏa trong từng runner. Chị Phan Tiểu Loan, thành viên Câu lạc bộ Phú Yên Runners, dù mới gắn bó với chạy bộ 2 năm nhưng đã có thành tích đáng tự hào khi lọt tốp 3 cự ly 5km tại Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Cách đây ít ngày, chị cũng vừa chinh phục cự ly 10km tại Đà Lạt và xuất sắc giành giải Nhất. Năm nay, chị tiếp tục thử sức ở cả hai cự ly 5km và 21km tại Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai với quyết tâm đạt thành tích tốt hơn.

Anh Nguyễn Việt Vinh tham gia chạy cự ly 21km. Ảnh: Quang Minh

Chị Phan Tiểu Loan quyết tâm chinh phục cự ly 21km. Ảnh: Quang Minh

Tại Quảng trường phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai - nơi sẽ diễn ra giải đấu vào sáng mai 29-11, các runner từ khắp nơi đang tiếp tục hội tụ. Những chiếc bib đã được nhận, những đôi giày đã sẵn sàng, công tác chuẩn bị của Ban tổ chức cũng đang được triển khai khẩn trương. Tất cả đang cùng hướng về thời khắc xuất phát các cự ly của giải. Với các runner, ngày mai không chỉ là cuộc đua với thời gian hay những giới hạn của bản thân, mà còn là cơ hội trải nghiệm thú vị, kết nối và lưu giữ những cảm xúc trên vùng đất Đồng Nai thân thiện, mến khách.