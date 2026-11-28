Phiên chợ ẩm thực truyền thống và tái hiện lễ hội các dân tộc xã Nâm Nung năm 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12, với nhiều hoạt động đặc sắc như giới thiệu món ăn bản địa, phục dựng nghi lễ truyền thống, biểu diễn văn nghệ dân gian và trò chơi dân gian. Không chỉ tạo không gian giao lưu văn hóa, sự kiện còn hướng đến quảng bá tiềm năng du lịch, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và cải thiện sinh kế cho người dân.