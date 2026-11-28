Gìn giữ nét văn hóa Mường giữa lòng Thủ đô
Trải qua những thăng trầm của lịch sử cùng sự giao thoa văn hóa, đã có một thời, tiếng chiêng Mường tưởng như mai một. Nhưng, bằng tình yêu di sản và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc của những nghệ nhân thôn Đồng Ké, giờ đây tiếng chuông Mường đã hồi sinh và lan tỏa, trở thành một nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gin-giu-net-van-hoa-muong-giua-long-thu-do-246261128112149042.htm