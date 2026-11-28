Các món ăn đặc sản được giới thiệu, chế biến tại chỗ, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách

Khi du lịch biển bước vào mùa thấp điểm, việc tìm kiếm những sản phẩm có khả năng giữ chân du khách trở thành yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch Thanh Hóa.

Trong đó, ẩm thực đang được nhìn nhận là một lợi thế có thể khai thác quanh năm, vừa tạo thêm trải nghiệm cho khách tham quan, vừa mở rộng cơ hội kinh doanh cho các cơ sở dịch vụ và người dân địa phương.

Thực tế cho thấy, sức hút của ẩm thực xứ Thanh không chỉ đến từ những món ăn quen thuộc như nem chua, bánh gai, bánh răng bừa, mà còn từ sự phong phú trong cách chế biến và nguyên liệu của từng vùng.

Ở miền biển có các món hải sản tươi sống; lên miền núi, du khách có thể thưởng thức vịt Cổ Lũng, cơm lam cùng những món ăn chế biến từ sản vật địa phương. Mỗi vùng đất có những đặc trưng riêng, tạo thêm lựa chọn cho hành trình khám phá.

Tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026, tổ chức từ ngày 8-11.10 tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, sức hút của các món ăn đã được thể hiện qua quy mô và lượng khách tham gia.

Sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố, giới thiệu hơn 600 món ăn và đồ uống.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, liên hoan thu hút hơn 400.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm; doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến ước đạt khoảng 40 tỉ đồng.

Những con số này cho thấy ẩm thực có khả năng thu hút lượng lớn người tham gia, đồng thời tạo ra hoạt động mua sắm, tiêu dùng ngay tại sự kiện.

Tuy nhiên, hiệu quả của một liên hoan chưa đồng nghĩa với việc ẩm thực đã trở thành sản phẩm du lịch thường xuyên. Bài toán đặt ra là làm thế nào để sau những ngày hội, các món ăn đặc trưng tiếp tục hiện diện trong nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, tour tuyến và các điểm đến của tỉnh.

Từ món ăn đặc sản đến sản phẩm du lịch

Tại các điểm du lịch cộng đồng, ẩm thực đang có lợi thế khi được kết hợp với trải nghiệm văn hóa bản địa. Ở Pù Luông, du khách không chỉ tham quan cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu đời sống của đồng bào Thái, Mường mà còn có thể thưởng thức các món ăn địa phương, tham gia hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và mua sắm sản vật.

Vịt Cổ Lũng là một trong những món ăn đặc trưng được du khách tìm thưởng thức khi đến Pù Luông

Trong các hoạt động du lịch cộng đồng được tổ chức vào mùa thu - đông, việc giới thiệu ẩm thực cùng trang phục truyền thống, trò diễn dân gian và sản phẩm địa phương giúp mở rộng trải nghiệm cho khách.

Không chỉ ở miền núi, tại khu vực đô thị và ven biển, ẩm thực cũng có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá. Du khách đến Sầm Sơn có thể kết hợp nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản; khách tham quan các di tích có thể trải nghiệm những món ăn đặc trưng tại địa phương.

Nếu được tổ chức hợp lý, các hoạt động này sẽ giúp chuyến đi có thêm nội dung thay vì chỉ dừng lại ở tham quan một điểm đến.

Theo thông tin từ ngành du lịch Thanh Hóa, các doanh nghiệp lữ hành đang quan tâm xây dựng những chương trình kết hợp giữa tham quan di sản, du lịch sinh thái, trải nghiệm đời sống cộng đồng và thưởng thức ẩm thực.

Các tuyến kết nối Pù Luông, bản Mạ, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, suối cá Cẩm Lương cũng mở ra cơ hội đưa món ăn địa phương vào hành trình phục vụ du khách.

Cần sản phẩm ổn định, không chỉ dừng ở lễ hội

Một trong những vấn đề cần quan tâm là khả năng duy trì chất lượng và tính chuyên nghiệp của sản phẩm ẩm thực. Món ăn ngon có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng để du khách quay trở lại, các cơ sở kinh doanh cần bảo đảm chất lượng nguyên liệu, an toàn thực phẩm, giá cả rõ ràng và cách phục vụ phù hợp.

Bánh lá răng bừa, món ăn dân dã gắn với văn hóa ẩm thực truyền thống của người dân Thanh Hóa

Bên cạnh đó, việc xây dựng sản phẩm cần gắn với câu chuyện văn hóa và nguồn gốc của món ăn. Thay vì chỉ đưa đặc sản vào thực đơn, các điểm du lịch có thể tổ chức hoạt động giới thiệu nguyên liệu, cách chế biến, tập quán ăn uống và những nét sinh hoạt gắn với từng món.

Đây là yếu tố giúp du khách hiểu hơn về văn hóa địa phương, đồng thời tạo sự khác biệt giữa các điểm đến.

Chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông với chủ đề “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” hiện có 44 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia các chương trình ưu đãi, mức giảm cao nhất lên tới 70%.

Cùng với chính sách giá, việc bổ sung trải nghiệm ẩm thực, nghỉ dưỡng, văn hóa và du lịch cộng đồng được xem là hướng đi để thu hút khách trong những tháng cuối năm.

Đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026, tổ chức tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành

Thực tế, ẩm thực chỉ có thể trở thành lợi thế cạnh tranh khi được đặt trong một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh. Muốn vậy, cần tăng cường kết nối giữa cơ sở sản xuất đặc sản, hộ kinh doanh, nhà hàng, khu lưu trú và doanh nghiệp lữ hành; đồng thời hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng chế biến, phục vụ và quảng bá sản phẩm.