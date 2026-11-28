Xây dựng nếp sống văn minh từ mỗi gia đình

Ở Thượng Cốc, những giá trị văn hóa dân tộc Mường được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc xây dựng đời sống văn hóa không chỉ là tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao hay đầu tư thiết chế văn hóa mà quan trọng hơn là đưa những giá trị tốt đẹp trở thành ý thức tự giác trong mỗi gia đình, khu dân cư.

Từ việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ đến phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia các hoạt động chung đã tạo sự gắn kết, sẻ chia giữa các gia đình, cộng đồng.

Xã Thượng Cốc duy trì hoạt động văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Một trong những nội dung được xã Thượng Cốc quan tâm là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và tổ chức các ngày kỷ niệm. Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 5/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, ngày 16/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Công văn số 441-CV/ĐU về tăng cường tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị.

Theo đó, địa phương chú trọng vận động người dân tổ chức việc cưới trang trọng, vui tươi, tiết kiệm; việc tang chu đáo, nghĩa tình, hạn chế phô trương, lãng phí, từng bước loại bỏ những tập tục lạc hậu. Các hoạt động lễ hội phải bảo đảm an toàn, lành mạnh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; việc mừng thọ và tổ chức các ngày kỷ niệm hướng đến sự thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư và trên các nền tảng mạng xã hội, xã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ cơ sở cũng tích cực vận động nhân dân cùng thực hiện. Qua đó, những phong tục tốt đẹp được gìn giữ, những tập quán không còn phù hợp từng bước được thay đổi, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Gìn giữ bản sắc Mường

Nếu nếp sống văn minh tạo nền tảng cho một cộng đồng tiến bộ thì việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống chính là yếu tố tạo nên nét riêng của Thượng Cốc. Để duy trì hoạt động văn nghệ và thu hút hội viên tham gia, mỗi xóm đều thành lập một đội văn nghệ, trong đó có 10 xóm thành lập Câu lạc bộ Chiêng Mường. Các đội, câu lạc bộ thường xuyên luyện tập, giao lưu vào dịp kỷ niệm và sự kiện của địa phương.

Những buổi sinh hoạt là dịp để chị em gặp gỡ, học hỏi, cùng gìn giữ những điệu múa, lời ca, tiếng chiêng và nét đẹp trang phục truyền thống. Qua đó, các giá trị văn hóa được trao truyền giữa các thế hệ, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc quê hương.

Nổi bật trong các hoạt động tôn vinh văn hóa địa phương là Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi. Được thiên nhiên ưu đãi với hơn 400ha ruộng bậc thang trù phú, Thượng Cốc được biết đến là vùng có ruộng bậc thang đẹp nhất trong 4 vùng Mường cổ. Những thửa ruộng uốn lượn theo triền đồi, chuyển sắc theo mùa vụ, đặc biệt rực rỡ khi lúa chín, tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc sắc.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2026 là dịp quảng quá hình ảnh đất và người Thượng Cốc tới du khách.

Năm 2026 là năm thứ ba Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp xã, tiếp tục là dịp để người dân, du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa vàng, trải nghiệm văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh quê hương Thượng Cốc.

Đồng chí Bùi Văn Dương - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Địa phương xác định nâng cao chất lượng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo tồn bản sắc dân tộc Mường, đồng thời phát huy tiềm năng cảnh quan, du lịch để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”.